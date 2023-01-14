Топольский впервые ответил, почему выбрал Катю в финале "Холостяка" и показал с ней новое общее фото

Мужчина сказал, чего не увидел в конкурентке Кати — Саше Мудрой

Главный герой 12 сезона популярного проекта "Холостяк" Алекс Топольский наконец-то прокомментировал свой выбор в финале шоу. Бизнесмен выбрал Екатерину Лозовацкую, а Сашу Мудрую отправил домой.

В сторис Инстаграма Алекс рассказал, что у него уже были отношения, где девушка была сплошным приключением, такой же как Мудрая. Но тогда у него не было каких-то чувств, где можно было испытать весь семейный быт.

"У меня не было отношений, где ощущения создаются и развиваются на основе семейных ценностей. Где я знаю, что приезжая домой, у меня есть гнездышко, которое я создал, и где меня ждут, меня поддерживают, есть доверие, есть любовь, есть настоящие ощущения", — раскрыл Топольский.

По его словам, именно Екатерина к такому более склонна и готова. "На данный момент в ней есть больше семейных ценностей", — подчеркнул Алекс, и добавил еще никем не виденное совместное фото со своей избранницей.

Напомним, что уже скоро зрители смогут узнать, сумели ли сохранить романтические чувства друг к другу Алекс и Катя год спустя. Мы рассказывали, когда и во сколько состоится пост-шоу 12 сезона шоу "Холостяк".