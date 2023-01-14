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Пять самых эротичных фото победительницы шоу "Холостяк-12"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Победительница 12 сезона шоу Холостяк Екатерина Лозовицкая Новость обновлена 14 января 2023, 11:28
Победительница 12 сезона шоу Холостяк Екатерина Лозовицкая. Фото instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина профессионально занимается моделингом

В эту пятницу, 13 января, стало известно имя победительницы 12 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк". Главный герой проекта Алекс Топольский вручил обручальное кольцо Екатерине Лозовицкой.

Что известно о победительнице шоу "Холостяк-12"

26-летняя Екатерина Лозовицкая родом из Киева. Знак Зодиака — Весы. Ее родители работают в ЗАГСе. У девушки есть юридическое образование — получено в Киеве, КНЛУ. Гостиничный менеджмент – в Испании. Профессионально занимается моделингом и любит бальные танцы. Мечтает самореализоваться и создать крепкую семью. В мужчине ценит порядочность, амбициозность, чувство юмора, умение чувствовать.

На момент публикации материала на страницу Екатерины в Инстаграме подписано свыше 225 тысяч пользователей соцсети. В своем блоге победительница "Холостяка-12" выкладывает фото с путешествий, некоторые свои рекламные работы, а также закулисные фото с проекта с другими участницами 12 сезона.

Эротичные фото Екатерины Лозовицкой: топ-5 самых лучших

катя лозовицкая холостяк 12
катя лозовицкая холостяк 12
катя лозовицкая холостяк 12
катя лозовицкая холостяк 12
катя лозовицкая холостяк 12

Напомним, что уже скоро зрители смогут узнать, сумели ли сохранить романтические чувства друг к другу Алекс и Катя спустя год. Мы рассказывали, когда и во сколько состоится пост-шоу 12 сезона шоу "Холостяк".

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