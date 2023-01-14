Пять самых эротичных фото победительницы шоу "Холостяк-12"

Екатерина профессионально занимается моделингом

В эту пятницу, 13 января, стало известно имя победительницы 12 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк". Главный герой проекта Алекс Топольский вручил обручальное кольцо Екатерине Лозовицкой.

Что известно о победительнице шоу "Холостяк-12"

26-летняя Екатерина Лозовицкая родом из Киева. Знак Зодиака — Весы. Ее родители работают в ЗАГСе. У девушки есть юридическое образование — получено в Киеве, КНЛУ. Гостиничный менеджмент – в Испании. Профессионально занимается моделингом и любит бальные танцы. Мечтает самореализоваться и создать крепкую семью. В мужчине ценит порядочность, амбициозность, чувство юмора, умение чувствовать.

На момент публикации материала на страницу Екатерины в Инстаграме подписано свыше 225 тысяч пользователей соцсети. В своем блоге победительница "Холостяка-12" выкладывает фото с путешествий, некоторые свои рекламные работы, а также закулисные фото с проекта с другими участницами 12 сезона.

Эротичные фото Екатерины Лозовицкой: топ-5 самых лучших

Напомним, что уже скоро зрители смогут узнать, сумели ли сохранить романтические чувства друг к другу Алекс и Катя спустя год. Мы рассказывали, когда и во сколько состоится пост-шоу 12 сезона шоу "Холостяк".