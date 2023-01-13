"Холостяк-12": когда и где смотреть финал шоу

Финалисток ждет проверка от самой любимой женщины Алекса Топольского

Уже совсем скоро состоится долгожданный финал популярного реалити-шоу на украинском телевидении — "Холостяк". Именно в этом выпуске мы узнаем, кого предпочел главный герой 12 сезона проекта Алекс Топольскийко среди финалисток — Екатерину Лозовицкую или Александру Мудрую.

Где и во сколько смотреть финал "Холостяка-12"

Двенадцатый выпуск романтического проекта стартует в пятницу, 13 января, на телеканале СТБ в 19:00 по киевскому времени. Запись этого эпизода можно будет посмотреть позже на официальном YouTube-канале проекта.

Что будет в финальном выпуске "Холостяка-12"

Главный герой 12 сезона Алекс Топольский познакомит финалисток Катю и Сашу со своей мамой, которая устроит девушкам серьезную проверку. После этого участники отправятся на Мадейру (Португалия), где пройдут их заключительные романтические моменты. В последней части выпуска Топольский выберет победительницу шоу и вручит ей обручальное кольцо.

Когда и где смотреть пост-шоу 12 сезона "Холостяка"

О том, как узнать о жизни участниц и Топольского после проекта можно будет в пост-шоу, которое выйдет на канале СТБ в пятницу, 20 января, в 19:00. Уже через неделю зрители смогут узнать об Алексе и о девушках еще больше подробностей.

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка", по традиции, начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели, и от еще одной участницы, Амины Джафаровой. А фаворитка "Холостяка" актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во вранье.