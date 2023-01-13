"Холостяк-12": коли і де дивитись фінал шоу

На фіналісток чекає перевірка від найулюбленішої жінки Алекса Топольського

Вже незабаром відбудеться довгоочікуваний фінал популярного реаліті-шоу на українському телебаченні — "Холостяк". Саме в цьому випуску ми дізнаємося, кому віддав перевагу головний герой 12 сезону проєкту Алекс Топольськом серед фіналісток — Катерині Лозовицькій чи Олександрі Мудрій.

Де і о котрій дивитись фінал "Холостяка-12"

Дванадцятий випуск романтичного проєкту стартує у п’ятницю, 13 січня, на телеканалі СТБ о 19:00 за київським часом. Запис цього епізоду можна буде переглянути пізніше на офіційному YouTube-каналі проєкту.

Що буде у фінальному випуску "Холостяка-12"

Головний герой 12 сезону Алекс Топольський познайомить фіналісток Катю і Сашу зі своєю мамою, яка влаштує дівчатам серйозну перевірку. Після цього учасники вирушать на Мадейру (Португалія), де відбудуться їхні завершальні романтичні моменти. В останній частині випуску Топольський вибере переможницю шоу і вручить їй обручку.

Коли і де дивитися постшоу 12 сезону "Холостяка"

Про те, як дізнатися про життя учасниць і Топольського після проєкту, можна буде у постшоу, яке вийде на каналі СТБ у п’ятницю, 20 січня, о 19:00. Вже за тиждень глядачі зможуть дізнатися про Алекса і дівчат ще більше подробиць.

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка", за традицією, розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі, і ще від однієї учасниці, Аміни Джафарової. А фаворитка "Холостяка" актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу у брехні.