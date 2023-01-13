Стала відома переможниця 12 сезону шоу "Холостяк" (фото)

Алекс Топольський нарешті визначився зі своїм вибором

У п’ятницю, 13 січня, пройшов довгоочікуваний фінальний випуск популярного реаліті-шоу "Холостяк". Головний герой 12-го сезону Алекс Топольський зробив свій вибір на користь однієї фіналістки.

Холостяк розібрався у своїх почуттях і пішов за велінням власного серця. Алекс Топольський вручив обручку Катерині Лозовицькій. Саме вона стає переможницею 12 сезону.

Додамо, що перед тим, як зустрітись із дівчатами на останній церемонії троянд на Мадейрі в Португалії, у дванадцятому ефірі чоловік запросив кожну з учасниць на останнє побачення цього сезону. Зустріч із Сашею Мудрою було екстремальним, яскравим та пристрасним, а з Катею – небезпечним, веселим та романтичним. Також на вибір Топольського вплинула і зустріч фіналісток з його мамою Наталією.

Що відомо про переможницю шоу "Холостяк-12"

25-річна Катерина родом із Києва. Знак зодіаку — Терези. Її батьки, мама і тато, працюють у РАГСі. У дівчини є юридична освіта — здобута у Києві, КНЛУ. Готельний менеджмент – в Іспанії. Займається моделінгом і любить бальні танці. Мріє самореалізуватися і створити міцну родину. У чоловікові цінує порядність, амбітність, почуття гумору, вміння відчувати.

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка", за традицією, розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі, і ще від однієї учасниці, Аміни Джафарової. А фаворитка "Холостяка" актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу у брехні.

Нагадаємо, що вже скоро глядачі зможуть дізнатися про Алекса і дівчат ще більше подробиць. Ми розповідали, коли і о котрій відбудеться постшоу 12 сезону шоу "Холостяк".