"Я з розумінням поставилася": Саша із "Холостяка" розповіла про знайомство з мамою Алекса

Скандальна фіналістка змогла відповісти на велику кількість питань, можливо, майбутньої свекрухи

Фіналістка 12 сезону популярного реаліті "Холостяк" Олександра Мудра розповіла про свої враження від зустрічі з найріднішою жінкою головного героя 12 сезону шоу Алекса Топольского, мамою Наталією.

Дівчина зізналась, що ця зустріч пройшла, за її словами, чудово. Про це Мудра повідомила в соцмережі Інстаграм.

Саша поділилась зі своїми підписниками, що вона "з розумінням поставилася до великої кількості питань", адресовані їй від Наталії.

"Їй дійсно хотілося дізнатися мене краще і зрозуміти чи підходимо ми один одному, для мам це дуже важливо", — підкреслила фіналістка 12 сезону.

Олександра заявила, що зустріч з мамою Алекса була затишною, а розмова теплою.

Нагадаємо, що до фіналу 12 сезону дійшли дві учасниці шоу "Холостяк" — Олександра Мудра і Катерина Лозовицька. Глядацьку любов до Саші поділяють не всі фанати проєкту. Вони заявили, що скандальна дівчина має "пролетіти" над проєктом. Її назвали неприємною особою і маніпулятором.