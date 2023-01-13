Саша – еліксир молодості, Катя – гарна мама: холостяк Топольський зізнався, до кого він мав почуття

Алекс навів незвичайну аналогію, відверто розповів про свій вибір у фіналі "Холостяка"

У п’ятницю, 13 січня, на телеканалі СТБ покажуть фінальний випуск романтичного реаліті "Холостяк". Головний герой Алекс Топольський зробить свій вибір між двома фіналістками – Катею та Сашею. Чоловік заявив, що мав почуття до обох учасниць.

Про це йдеться у новому посту Топольського в Інстаграм. За його словами, вибір у фіналі проєкту був одним із найскладніших у його житті. Холостяк розповів, якими він побачив кожну з дівчат і чого очікував від потенційних стосунків із Лозовицькою чи Мудрою.

Так, Топольський навів незвичайну аналогію, описуючи дівчат. Якось Алекс спостерігав на причалі за парою яхт. Одна з них гойдалася в різні боки і давала зрозуміти, що її не втримає жодна мотузка. Інша – плавно погойдувалася і нікуди не рвалася.

"Присівши неподалік, я поринув думками про ці яхти, і в голові прослизнула аналогія по відношенню до дівчат. Саша і Катя — зовсім різні, у них різні принципи, різний світогляд, різні характери. І я з ними розкривався теж по-різному", — пише Алекс.

Олександру Топольський характеризує так: непередбачуваність, спонтанність та пристрасть, відмінний партнер із протоптування нових доріг у житті. Холостяк зазначив, що з Сашею він міг би залишатися вічно молодим, адже вона – "еліксир молодості та енергії".

Про Катерину чоловік пише інакше: спокій, умиротворення, довіра та глибина, чудова сім’я і виховання, прекрасна мама в майбутньому, доброта.

"З Катею в мені прокидався романтик, з Сашею у мені вирувала пристрасть. Я запитав: "Кого ти поруч із собою шукаєш насправді?", і відповідь ви дізнаєтеся вже сьогодні", — підсумував Топольський.

Нагадаємо, за крок до фіналу реаліті "Холостяк" залишили дві дівчини. Саша Погорєлова неоднозначно відреагувала на свій відхід, а Марина розкрила правду про побачення з коровами.