Саша – эликсир молодости, Катя – хорошая мама: холостяк Топольский признался, к кому у него были чувства

Алекс привел необычную аналогию, разоткровенничавшись о своем выборе в финале "Холостяка"

В пятницу, 13 января, на телеканале СТБ покажут финальный выпуск романтического реалити "Холостяк". Главный герой Алекс Топольский сделает свой выбор между двумя финалистками – Катей и Сашей. Мужчина заявил, что у него были чувства к обеим участницам.

Об этом говорится в новом посте Топольского в Инстаграм. По его словам, выбор в финале проекта был одним из самых сложных в его жизни. Холостяк рассказал, какой он увидел каждую из девушек и чего ожидал от потенциальных отношений с Лозовицкой или Мудрой.

Так, Топольский привел необычную аналогию, описывая девушек. Как-то Алекс наблюдал на причале за парой яхт. Одна из них качалась в разные стороны и давала понять, что ее не удержит никакая веревка. Другая — плавно покачивалась и никуда не рвалась.

"Присев неподалеку, я погрузился мыслями об этих яхтах, и в голове проскользнула аналогия по отношению к девушкам. Саша и Катя – совершенно разные, у них разные принципы, разное мировоззрение, разные характеры. И я с ними раскрывался тоже по-разному", — пишет Алекс.

Александру Топольский характеризует так: непредсказуемость, спонтанность и страсть, отличный партнер по протаптыванию новых дорог в жизни. Холостяк отметил, что с Сашей он бы мог оставаться вечно молодым, ведь она – "эликсир молодости и энергии".

О Екатерине мужчина пишет иначе: покой, умиротворение, доверие и глубина, замечательная семья и воспитание, прекрасная мама в будущем, доброта.

"С Катей во мне просыпался романтик, с Сашей во мне бушевала страсть. Я спросил: "Кого ты рядом с собой ищешь на самом деле?", и ответ вы узнаете уже сегодня", — подытожил Топольский.

Напомним, за шаг до финала реалити "Холостяк" покинули две девушки. Саша Погорелова неоднозначно отреагировала на свой уход, а Марина раскрыла правду о свидании с коровами.