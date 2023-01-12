Число подписчиков выросло в 20 раз: как участницы "Холостяка" раскрутились в Instagram за время проекта (фото)

Девушки активно продвигают свои соцсети и уже начали брать рекламу

Популярное реалити "Холостяк" на телеканале СТБ подходит к завершению. Уже в пятницу, 13 января, Алекс Топольский сделает выбор между двумя финалистками. У Екатерины и Александры, тем временем, все больше появляется фанов в Instagram. Число подписчиков участниц проекта, и не только финалисток, выросло в разы.

"Телеграф" рассказывает, сколько подписчиков было у самых популярных участниц шоу "Холостяк-12" в начале проекта и как их количество изменилось к последнему выпуску. Многие девушки открыты к сотрудничеству и уже начинают монетизировать полученную популярность: рекламируют разные продукты в соцсетях и посещают различные ивенты.

Так, даже у девушек, которые не дошли до финала, значительно прибавилось поклонников.

Директор банкетной службы, "девушка с голубцами" – Юлия Кавчук.

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Крупье, которая однажды вышла на церемонию роз в одном белье – Лиза Кондрашевская.

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Любимица многих зрителей, финансовый аналитик – Алина Ершова.

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Одна из самых ярких участниц проекта — актриса Виктория Варлей, у которой теперь более 100 тысяч фолловеров.

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Вышивальница, более известная на проекте как "Медуза" – Юлия Кучеренко.

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Косметолог Марина Голд, покинувшая шоу за шаг до финала, уже имеет 141 подписчика в соцсети.

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Предпринимательница Александра Погорелова, выбывшая после знакомства с родителями девушки, достигла круглой цифры в 100 тысяч.

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Две финалистки – модель Катя Лозовицкая и безработная Саша Мудрая – давно отпраздновали "юбилей" подписчиков, ведь их число уверенно перевалило за 100 тысяч. У Кати сейчас 199 тысяч (это самое большое количество среди героинь проекта), у Александры — 169 тысяч (что в 20 раз больше, чем было на старте реалити).

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К слову, колоссально выросло число подписчиков у главного героя – Алекса Топольского — с 28 до 124 тысяч.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, что Саша Погорелова поразила реакцией на свой вылет из "Холостяка", а Марина раскрыла правду о свидании на ферме.