"Сьогодні закохана, а завтра ні": Саша, що програла в "Холостяку", обрушилась на Топольського

Фіналістка, яку не обрав Алекс Топольський, розчарувала мережу зізнанням

В п'ятницю, 13 січня, завершився фінальний випуск романтичного проєкту "Холостяк", в якому головний герой 12 сезону Алекс Топольский вручив обручку фіналістці шоу Катерині Лозовицькій. Олександра Мудра, яка програла своїй конкурентці, звинуватила чоловіка в тому, що він її не зрозумів і зробив велику помилку.

Після того, як Алекс посадив Сашу в машину, дівчина заявила, що свої слова про закоханість до "холостяка" не є правдивими. "Ну казала і казала. Сьогодні закохана, завтра не закохана", — сказала Мудра на камеру.

Крім того, уже в соцмережі Інстаграм фіналістка написала, що не думала як Топольський міг з нею так вчинити, особливо після того, через що вони пройшли на проєкті.

"Не думала, що після всього, що було між нами, особливо в останні дні, він зможе так помилитися і відпустити мене. Прикро, що людина так і не змогла мене зрозуміти, навіть після того, як я відкрила для нього свою душу", — написала Саша.

В коментарях до посту дівчини шанувальники шоу зізналися, що вони в шоці від останніх слів Мудрої. Хоча і раніше глядацьку любов до Саші не всі поділяли, заява фіналістки їх дуже розчарували, а деякі і не здивувались.

Нагадаємо, що вже скоро глядачі зможуть дізнатися про Алекса і дівчат ще більше подробиць. Ми розповідали, коли і о котрій відбудеться постшоу 12 сезону шоу "Холостяк".