П’ять найеротичніших фото переможниці шоу "Холостяк-12"

Катерина професійно займається моделінгом

Цієї п’ятниці, 13 січня, стало відомо ім’я переможниці 12 сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк". Головний герой проєкту Алекс Топольський вручив обручку Катерині Лозовицькій.

Що відомо про переможницю шоу "Холостяк-12"

26-річна Катерина Лозовицька родом із Києва. Знак зодіаку — Терези. Її батьки працюють у РАГСі. У дівчини є юридична освіта — здобута у Києві, КНЛУ. Готельний менеджмент – в Іспанії. Професійно займається моделінгом і любить бальні танці. Мріє самореалізуватися і створити міцну родину. У чоловікові цінує порядність, амбітність, почуття гумору, вміння відчувати.

На момент публікації матеріалу на сторінку Катерини в Інстаграмі підписано понад 225 тисяч користувачів соцмережі. У своєму блозі переможниця "Холостяка-12" викладає фото з подорожей, деякі свої рекламні роботи, а також закулісні фото із проєкту з іншими учасницями 12 сезону.

Еротичні фото Катерини Лозовицької: топ-5 найкращих

Нагадаємо, що вже скоро глядачі зможуть дізнатися, чи зуміли зберегти романтичні почуття одне до одного Алекс і Катя через рік. Ми розповідали, коли і о котрій відбудеться пост-шоу 12 сезону шоу "Холостяк".