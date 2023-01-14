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П’ять найеротичніших фото переможниці шоу "Холостяк-12"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Переможниця 12 сезону шоу Холостяк Катерина Лозовицька Новина оновлена 14 січня 2023, 11:28
Переможниця 12 сезону шоу Холостяк Катерина Лозовицька. Фото instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина професійно займається моделінгом

Цієї п’ятниці, 13 січня, стало відомо ім’я переможниці 12 сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк". Головний герой проєкту Алекс Топольський вручив обручку Катерині Лозовицькій.

Що відомо про переможницю шоу "Холостяк-12"

26-річна Катерина Лозовицька родом із Києва. Знак зодіаку — Терези. Її батьки працюють у РАГСі. У дівчини є юридична освіта — здобута у Києві, КНЛУ. Готельний менеджмент – в Іспанії. Професійно займається моделінгом і любить бальні танці. Мріє самореалізуватися і створити міцну родину. У чоловікові цінує порядність, амбітність, почуття гумору, вміння відчувати.

На момент публікації матеріалу на сторінку Катерини в Інстаграмі підписано понад 225 тисяч користувачів соцмережі. У своєму блозі переможниця "Холостяка-12" викладає фото з подорожей, деякі свої рекламні роботи, а також закулісні фото із проєкту з іншими учасницями 12 сезону.

Еротичні фото Катерини Лозовицької: топ-5 найкращих

катя лозовицька холостяк 12
катя лозовицька холостяк 12
катя лозовицька холостяк 12
катя лозовицька холостяк 12
катя лозовицька холостяк 12

Нагадаємо, що вже скоро глядачі зможуть дізнатися, чи зуміли зберегти романтичні почуття одне до одного Алекс і Катя через рік. Ми розповідали, коли і о котрій відбудеться пост-шоу 12 сезону шоу "Холостяк".

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