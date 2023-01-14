Топольський вперше відповів, чому вибрав Катю у фіналі "Холостяка" і показав з нею нове спільне фото

Чоловік сказав, чого не побачив у конкурентці Каті — Саші Мудрої

Головний герой 12 сезону популярного проєкту "Холостяк" Алекс Топольський нарешті прокоментував свій вибір у фіналу шоу. Бізнесмен обрав Катерину Лозовацьку, а Сашу Мудру відправив додому.

У сторіз Інстаграму Алекс розповів, що в нього вже були стосунки, де дівчина була суцільною пригодою, такою ж як Мудра. Але тоді він не мав якихось почуттів, де можна було відчути весь сімейний побут.

"В мене не було відносин, де відчуття створюються і розвиваються на основі сімейних цінностей. Де я знаю, що приїжджаючи додому, в мене є гніздечко, яке я створив, і де мене чекають, мене підтримують, є довіра, є кохання, є справжні відчуття", — розкрив Топольський.

За його словами, саме Катерина до такого більше схильна і готова. "На даний момент у ній є більше сімейних цінностей", — підкреслив Алекс, і додав ще ніким не бачене спільне фото зі своєю обраницею.

Нагадаємо, що вже скоро глядачі зможуть дізнатися, чи зуміли зберегти романтичні почуття одне до одного Алекс і Катя через рік. Ми розповідали, коли і о котрій відбудеться пост-шоу 12 сезону шоу "Холостяк".