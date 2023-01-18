"Едва дышала": победительница "Холостяка-12" рассказала, как проводила время с Топольским после финала шоу (фото, видео)

Девушке было странно, что никто из съемочной группы не разводит их с Алексом в разные стороны

Победительница 12-го сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая рассказала своим подписчикам в соцсети, что она чувствовала в финале проекта, а также о том, как проводила время с главным героем Алексом Топольским уже в качестве пары.

В Инстаграме девушка выложила свежий пост, в котором закрепила фото и видео из финала сезона и совместные снимки с Алексом. По словам Кати, все, что она помнила из речи Топольского на финале: "В моем сердце прозвучало твое имя".

"У меня были такие сильные переживания, что я едва дышала. Помню как эмоции менялись из-за каждой фразы. Алекс мне потом рассказал, что на моем лице, реально, каждые три секунды менялось выражение. Говорит, было интересно. Интересно ему… А я почти падала там", – поделилась девушка.

Лозовицкая призналась, что уже после финала съемок не могла "отлипнуть" от Алекса. На вечеринке в честь окончания сезона они с Топольским танцевали, обнимались, разговаривали. Уже после всего пара вместе полетела в Киев и сидели рядом в самолете, держась за руки.

"Алекс не отпускал меня ни на секунду. Хорошо, что тогда еще были маски и на нас не сильно обращали внимание. Прилетели в аэропорт Киева и снова разошлись в разные уголки. Теперь надо было прятаться, чтобы никто не видел нас вместе. Мы обменялись номерами. Папа забрал меня домой. И тут приходит сообщение: "Привет крошка", — написала Лозовицкая.

Недавно Алекс Топольский порадовал поклонников совместными фото с Лозовицкой из личного архива. А в сети вызвала бурное обсуждение победительница "Холостяка-12", засветив обручальное кольцо. Сейчас Екатерина лишь подогревает слухи об их отношениях с Алексом год спустя после окончания финала сезона.