Победительница "Холостяка 12" засветила обручальное кольцо, вызвав бурное обсуждение в сети (видео)

Девушка только подогрела слухи об их отношениях с Алексом

После финала 12 сезона Холостяка, который состоялся 13 января, в сети каждый день появляются новые темы для обсуждения шоу. Однако главный вопрос остается несменный — вместе ли главный герой Алекс Топольский и его избранница Катя Лозовицкая.

В сети уже были предположения, что пара не вместе, ведь они сейчас живут в разных городах — Алекс сейчас находится на Бали, а Катя чаще всего в Киеве. Однако в последнее время Лозовицкая начала появляться с обручальным кольцом, подаренным в финале, чем еще больше запутала поклонников шоу.

На эту деталь, что Катя начала красоваться с кольцом на безымянном пальчике, заметила пользователь livs.too. На своей странице в tiktok она опубликовала видео, в котором сравнила украшение с финала и то, которое начала носить Лозовицкая. И они — идентичны.

Мы также просмотрели страничку победительницы "Холостяка" в Инстаграм, и заметили, что кольцо начало появляться только на следующий день после финала. До этого — украшения не было. К примеру, на сторисах за день до финала, девушка была еще без кольца, а вот на свежих фото и видео — уже с.

На сторис 3-недельной давности Катя Лозовицкая без кольца

Также без кольца и на фото 5-дневной давности (12-е января)

А на сторис 15 января девушка уже с украшением на пальце

Фото Лозовицкой, сделанное 16 января, - кольцо также на пальце

Стоит отметить, что и такая деталь не является достаточным аргументом для зрителей шоу, ведь "это еще не показатель", и "Мишина даже после расставания с Еллертом тоже носит кольцо". Также в сети есть еще много различных версий, почему Катя надела это обручальное кольцо.

Что уж гадать, остается ждать пост шоу, на котором и станет известно, как сложились отношения Алекса и Кати, а также о жизни остальных участниц шоу. Где и когда его смотреть, мы уже писали ранее.

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка", по традиции, начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели, и от еще одной участницы, Амины Джафаровой. А фаворитка "Холостяка" актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во вранье.