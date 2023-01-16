Укр

Победительница "Холостяка 12" засветила обручальное кольцо, вызвав бурное обсуждение в сети (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Катя Лозовицкая и Алекс Топольский Новость обновлена 16 января 2023, 11:39
Катя Лозовицкая и Алекс Топольский. Фото www.instagram.com/alex_topolsky

Девушка только подогрела слухи об их отношениях с Алексом

После финала 12 сезона Холостяка, который состоялся 13 января, в сети каждый день появляются новые темы для обсуждения шоу. Однако главный вопрос остается несменный — вместе ли главный герой Алекс Топольский и его избранница Катя Лозовицкая.

В сети уже были предположения, что пара не вместе, ведь они сейчас живут в разных городах — Алекс сейчас находится на Бали, а Катя чаще всего в Киеве. Однако в последнее время Лозовицкая начала появляться с обручальным кольцом, подаренным в финале, чем еще больше запутала поклонников шоу.

На эту деталь, что Катя начала красоваться с кольцом на безымянном пальчике, заметила пользователь livs.too. На своей странице в tiktok она опубликовала видео, в котором сравнила украшение с финала и то, которое начала носить Лозовицкая. И они — идентичны.

Мы также просмотрели страничку победительницы "Холостяка" в Инстаграм, и заметили, что кольцо начало появляться только на следующий день после финала. До этого — украшения не было. К примеру, на сторисах за день до финала, девушка была еще без кольца, а вот на свежих фото и видео — уже с.

Катя Лозовицкая Инстаграм
На сторис 3-недельной давности Катя Лозовицкая без кольца
Катя Лозовицкая Инстаграм
Также без кольца и на фото 5-дневной давности (12-е января)
Катя Лозовицкая Инстаграм
А на сторис 15 января девушка уже с украшением на пальце
Катя Лозовицкая Инстаграм
Фото Лозовицкой, сделанное 16 января, - кольцо также на пальце

Стоит отметить, что и такая деталь не является достаточным аргументом для зрителей шоу, ведь "это еще не показатель", и "Мишина даже после расставания с Еллертом тоже носит кольцо". Также в сети есть еще много различных версий, почему Катя надела это обручальное кольцо.

комментарии про Лозовицкую
комментарии про Лозовицкую
комментарии про Лозовицкую
комментарии про Лозовицкую

Что уж гадать, остается ждать пост шоу, на котором и станет известно, как сложились отношения Алекса и Кати, а также о жизни остальных участниц шоу. Где и когда его смотреть, мы уже писали ранее.

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка", по традиции, начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели, и от еще одной участницы, Амины Джафаровой. А фаворитка "Холостяка" актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во вранье.

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#Шоу #Холостяк