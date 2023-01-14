"Хорошая пара, жаль что расстались": в сети засомневались вместе ли Топольский с победительницей "Холостяка"

Поклонники шоу не верят, что пара до сих пор вместе

В пятницу, 13 января, состоялся финал наверняка самого страдального и много раз переносящегося сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой 12 сезона, бизнесмен Алекс Топольский определился со своим выбором и вручил обручальное кольцо Екатерине Лозовицкой.

Стоит отметить, что фаны очень обрадовались такому финалу, ведь многие болели именно за Катю. Саша Мудрая большинству зрителей казалась очень хитрой и двуличной, что в принципе она и показала, после того, как ее отверг Алекс. Однако теперь в сети поползли слухи, что Алекс расстался с Катей, и более того — сошелся с Мудрой.

Подобными предположениями пользователи делятся в комментариях на страницах участников "Холостяка". При чем варианты причин их разрыва очень разнообразные: от "стандартного" контракта, до того, что Алекс нарцисс и болван.

Стоит отметить, что также сомнения зрителей еще больше подогреваются из-за того, что Алекс сейчас находится на Бали, а вот Катя — чаще всего в Киеве. Об этом соответствуют их фото и видео из Инстаграмм. Кстати финал Лозовицкая смотрела также в столице в окружении экс-участниц "Холостяка".

Также подозрительным зрители сочли и то, что в Майами, в город, где Топольский живет и работает, уехала Саша Мудрая. Сейчас девушка отдыхает на Гавайях в компании другой участницы — марины Голд, однако ранее ее страница пестрила снимками с Флориды.

Как же на самом деле сложились отношения Алекса и Кати, а также жизни остальных участниц шоу — зритель узнает уже через неделю на пост шоу.

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка", по традиции, начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели, и от еще одной участницы, Амины Джафаровой. А фаворитка "Холостяка" актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во вранье.