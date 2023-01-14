"Хороша пара, шкода, що розлучилися": у мережі засумнівалися чи разом Топольський із переможницею "Холостяка"

Шанувальники шоу не вірять, що пара досі разом

У п’ятницю, 13 січня, відбувся фінал напевно найстрашнішого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", що багато разів переносився. Головний герой 12 сезону, бізнесмен Алекс Топольський визначився зі своїм вибором і вручив обручку Катерині Лозовицькій.

Варто зазначити, що фани дуже зраділи такому фіналу, адже багато хто вболівав саме за Катю. Саша Мудра більшість глядачів здавалася дуже хитрою і лицемірною, що в принципі вона і показала, після того, як її відкинув Алекс. Однак тепер у мережі поповзли чутки, що Алекс розлучився з Катею, і більше — зійшовся з Мудрою.

Подібними припущеннями користувачі поділяються на сторінках учасників "Холостяка". При чому варіанти причин їхнього розриву дуже різноманітні: від "стандартного" контракту, до того, що Алекс нарцис і йолоп.

Варто зазначити, що сумніви глядачів ще більше підігріваються через те, що Алекс зараз перебуває на Балі, а ось Катя — найчастіше в Києві. Про це відповідають їхні фото та відео з Інстаграм. До речі, фінал Лозовицька дивилася також у столиці в оточенні ексучасниць "Холостяка".

Також підозрілим глядачі визнали і те, що до Маямі, до міста, де Топольський живе та працює, поїхала Саша Мудра. Зараз дівчина відпочиває на Гаваях у компанії іншої учасниці — Марини Голд, проте раніше її сторінка рясніла знімками з Флориди.

Як же насправді склалися стосунки Алекса та Каті, а також життя решти учасниць шоу — глядач дізнається вже за тиждень на пост шоу.

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка", за традицією, розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі, і ще від однієї учасниці, Аміни Джафарової. А фаворитка "Холостяка" актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу у брехні.