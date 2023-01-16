Экс-участница "Холостяка" Варлей раскрыла, сколько раз у нее с Топольским был интим

Актриса и сам Алекс дали совместный комментарий в интервью

Украинская актриса и участница популярного шоу "Холостяк-12" Виктория Варлей, вылетевшая на девятой недели сезона, рассказала об интиме на шоу с главным героем проекта Алексом Топольским.

Артистка, ранее обвинившая монтажеров шоу во лжи, вместе с Алексом дали совместный комментарий Славе Демину. Варлей, которая сейчас проживает в Майами, а Топольский — на Бали, связались с украинским ведущим по Zoom.

Демин, который, кстати, является другом детства Алекса, спросил пару об интиме между ними во время участия в проекте. Ответ не заставил себя ждать, и оба сказали, что два раза, но больше шутя на эту тему.

"Вот это был один раз, когда мы были в воде, когда я держала его (Алекса Топольского — ред.) на руках, — ответила со смехом Виктория, — и второй раз был на яхте, но это не показали". Напомним, что свидание пары на пляже было только с поцелуями, а о каком именно говорится интиме на яхте – этого мы, наверное, не узнаем.

Напомним, что победительницей 12-го сезона проекта стала Екатерина Лозовицкая. Уже 20 января в пост-шоу реалити зрители смогут узнать, сумели ли сохранить романтические чувства друг к другу Алекс и Катя год спустя после съемок шоу.

Ранее Алекс Топольский раскрыл фанатам, почему выбрал в финале сезона именно Екатерину, а не скандальную Сашу Мудрую. По словам мужчины, у него уже были отношения, где девушка была сплошным происшествием.