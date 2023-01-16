Ексучасниця "Холостяка" Варлей розкрила, скільки разів у неї з Топольським був інтим

Актриса і сам Алекс дали спільний коментар в інтерв'ю

Українська актриса і учасниця популярного шоу "Холостяк-12" Вікторія Варлей, яка вилетіла на дев’ятому тижні сезону, розповіла про інтим на шоу з головним героєм проєкту Алексом Топольським.

Артистка, яка раніше звинуватила монтажерів шоу у брехні, разом з Алексом дали спільний коментар Славі Дьоміну. Варлей, яка зараз мешкає в Маямі, а Топольський — на Балі, зв'язались з українським ведучим по Zoom.

Дьомін, який, до речі, є другом дитинства Алекса, запитав пару про інтим між ними під час участі у проєкті. Відповідь не забарилась, і обоє сказали, що два рази, але більше жартуючи на цю тему.

"Оце був один раз, коли ми були у воді, коли я тримала його (Алекса Топольського — ред.) на руках, — відповіла зі сміхом Вікторія, — і другий раз був на яхті, але це не показали". Нагадаємо, що побачення пари на пляжі було тільки з поцілунками, а про який саме говориться інтим на яхті — цього ми, напевно, не дізнаємось.

Нагадаємо, що переможницею 12-го сезону проєкту стала Катерина Лозовицька. Вже 20 січня у пост-шоу реаліті глядачі зможуть дізнатися, чи зуміли зберегти романтичні почуття одне до одного Алекс і Катя через рік після зйомок шоу.

Раніше Алекс Топольський розкрив фанатам, чому обрав у фіналі сезону саме Катерину, а не скандальну Сашу Мудру. За словами чоловіка, в нього вже були стосунки, де дівчина була суцільною пригодою.