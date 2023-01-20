Остались ли герои "Холостяка-12" Алекс и Катя вместе после проекта: пара сделала признание

Пара нагрянула на пост-шоу 12 сезона проекта, где и раскрыла все карты

Участники 12 сезона романтического проекта "Холостяк", главный герой Алекс Топольский и победительница шоу Екатерина Лозовицкая наконец-то ответили, остались ли они вместе после финала и окончания съемок популярного реалити-шоу.

О своем нынешнем статусе пара рассказала в долгожданном пост-шоу проекта с Григорием Решетником — Екатерина появилась в самом пост-шоу, так как сейчас продолжает жить в Киеве. А вот с Алексом связались онлайн, поскольку сейчас мужчина находится по работе на Бали.

"Наша история любви продолжилась, но ненадолго", — заявила Катя. По словам девушки, пара разошлась еще до войны.

Причиной разрыва отношений стало то, что у обоих оказались разные взгляды на отношения, что касается роли мужчины и женщины в паре. Инициатором расставания стала сама Лозовицкая. Ожидания любимых друг от друга, к сожалению, не оправдались.

При этом Алекс признался в шоу, что думал о сопернице Кати — Саше Мудрой. В эфире Лозовицкая была удивлена заявлением мужчины, ведь впервые слышала об этом. Топольский заявил, что сейчас его сердце свободно.

Ранее Алекс Топольский раскрыл фанатам, почему выбрал в финале сезона именно ЕкатеринЛозовицкую, а не скандальную Сашу Мудрую. По словам мужчины, у него уже были отношения, где девушка была сплошным приключением.