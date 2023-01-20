Чи залишилися герої "Холостяка-12" Алекс і Катя разом після проєкту: пара зробила зізнання

Пара прийшла на пост-шоу 12 сезону проєкту, де й розкрила усі карти

Учасники 12 сезону романтичного проєкту "Холостяк", головний герой Алекс Топольський і переможниця шоу Катерина Лозовицька нарешті відповіли, чи залишилися вони разом після фіналу та закінчення зйомок популярного реаліті-шоу.

Про свій нинішній статус пара розповіла у довгоочікуваному пост-шоу проєкту з Григорієм Решетником — Катерина з’явилася у самому пост-шоу, оскільки продовжує жити у Києві. А ось з Алексом зв’язалися онлайн, оскільки зараз чоловік перебуває по роботі на Балі.

"Наша історія кохання продовжилася, але ненадовго", — заявила Катя. За словами дівчини, пара розійшлася ще до війни.

Причиною розриву стосунків стало те, що в обох виявилися різні погляди на стосунки щодо ролі чоловіка і жінки в парі. Ініціатором розставання стала сама Лозовицька. Очікування коханих один від одного, на жаль, не справдилися.

"Для мене базові прояви чоловіків у відносинах, це — турбота, ініціативність, залицяння, зацікавленість. На жаль, в наших відносинах я цього не побачила", — заявила дівчина.

При цьому Алекс зізнався в шоу, що думав про суперницю Каті — Сашу Мудру. В ефірі Лозовицька була вражена заявою чоловіка, адже вперше чула про це. Топольський заявив, що зараз його серце вільне.

Раніше Алекс Топольський розкрив фанатам, чому обрав у фіналі сезону саме Катерину Лозовицьку, а не скандальну Сашу Мудру. За словами чоловіка, він уже мав стосунки, де дівчина була суцільною пригодою.