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"Повний ідіот" і "одне розчарування": шанувальники "Холостяка-12" критикують Топольського в мережі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Алекс Топольський і Катерина Лозовицька Новина оновлена 21 січня 2023, 10:46
Алекс Топольський і Катерина Лозовицька. Фото instagram.com/holostyakstb

Глядачі обговорюють вибір Алекса і його поведінку з учасницями 12 сезону

Головні герої 12 сезону популярного на українському телебаченні реаліті-шоу "Холостяк", Алекс Топольский і переможниця проєкту Катерина Лозовицька розчарували своїх шанувальників новиною про розрив стосунків.

У пост-шоу з ведучим Григорієм Решетником дівчина заявила, що ініціатором такого рішення була саме вона. За словами Каті, у парі з Топольським вона не відчула турботи з боку чоловіка, його ініціативності і зацікавленості. А ось сам Алекс зізнався, що бувши у стосунках з Катею думав про іншу фіналістку "Холостяка-12" Олександру Мудру. Таку новину від свого колишнього хлопця Лозовицька почула вперше. Наразі Топольський заявив, що його серце вільне.

З моменту закінчення пост-шоу, яке канал СТБ показав в п'ятницю, 20 січня, Алекс не дає ніяких коментарів стосовно слів Лозовицької. На момент публікації цієї новини в Інстаграмі чоловіка і його Телеграм-каналі тиша.

Тим часом поведінку головного героя і його відношення до інших учасниць 12 сезону жваво обговорюють в мережі. Так, під постом про розставання пари на офіційній сторінці Інстаграму holostyakstb глядачі проєкту пишуть, що дуже розчаровані Алексом Топольським, при тому претензій до дівчат немає ніяких.

  • "До дівчат питань нема, вони всі чудові, а от холостяків варто брати серйозніших, тоді все вийде! Успіхів у новому сезоні"
  • "Та йому не треба та сім'я, Боже. Судячи з його розмов про побут, про енергію, то він просто ще не нагулявся. Або за піаром прийшов. Катя варта кращого, як і будь-яка з учасниць. Він не серйозний, прийшов лише заради шоу. Де його тільки знайшли"
  • "Холостяк (Алекс) нажаль, не дотягує до жодної з фіналісток, тому такий і результат. Розчарував. Чи то стб не дотягнув і підібрав не того холостяка"
  • "Алекс повний ідіот, якщо втратив таку дівчину як Катя. Одне розчарування в холостяку"

Нагадаємо, що одна з фавориток "Холостяка-12", українська актриса Вікторія Варлей розповіла, що вийшла заміж. Чоловіка зірки звати Петро Камболін, і його батьки — росіяни.

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#Шоу #Холостяк