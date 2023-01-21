"Повний ідіот" і "одне розчарування": шанувальники "Холостяка-12" критикують Топольського в мережі (фото)

Глядачі обговорюють вибір Алекса і його поведінку з учасницями 12 сезону

Головні герої 12 сезону популярного на українському телебаченні реаліті-шоу "Холостяк", Алекс Топольский і переможниця проєкту Катерина Лозовицька розчарували своїх шанувальників новиною про розрив стосунків.

У пост-шоу з ведучим Григорієм Решетником дівчина заявила, що ініціатором такого рішення була саме вона. За словами Каті, у парі з Топольським вона не відчула турботи з боку чоловіка, його ініціативності і зацікавленості. А ось сам Алекс зізнався, що бувши у стосунках з Катею думав про іншу фіналістку "Холостяка-12" Олександру Мудру. Таку новину від свого колишнього хлопця Лозовицька почула вперше. Наразі Топольський заявив, що його серце вільне.

З моменту закінчення пост-шоу, яке канал СТБ показав в п'ятницю, 20 січня, Алекс не дає ніяких коментарів стосовно слів Лозовицької. На момент публікації цієї новини в Інстаграмі чоловіка і його Телеграм-каналі тиша.

Тим часом поведінку головного героя і його відношення до інших учасниць 12 сезону жваво обговорюють в мережі. Так, під постом про розставання пари на офіційній сторінці Інстаграму holostyakstb глядачі проєкту пишуть, що дуже розчаровані Алексом Топольським, при тому претензій до дівчат немає ніяких.

"До дівчат питань нема, вони всі чудові, а от холостяків варто брати серйозніших, тоді все вийде! Успіхів у новому сезоні"

"Та йому не треба та сім'я, Боже. Судячи з його розмов про побут, про енергію, то він просто ще не нагулявся. Або за піаром прийшов. Катя варта кращого, як і будь-яка з учасниць. Він не серйозний, прийшов лише заради шоу. Де його тільки знайшли"

"Холостяк (Алекс) нажаль, не дотягує до жодної з фіналісток, тому такий і результат. Розчарував. Чи то стб не дотягнув і підібрав не того холостяка"

"Алекс повний ідіот, якщо втратив таку дівчину як Катя. Одне розчарування в холостяку"

Нагадаємо, що одна з фавориток "Холостяка-12", українська актриса Вікторія Варлей розповіла, що вийшла заміж. Чоловіка зірки звати Петро Камболін, і його батьки — росіяни.