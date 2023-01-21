"Полный идиот" и "одно разочарование": поклонники "Холостяка-12" критикуют Топольского в сети (фото)

Зрители обсуждают выбор Алекса и его поведение с участницами 12 сезона

Главные герои 12 сезона популярного на украинском телевидении реалити-шоу "Холостяк", Алекс Топольский и победительница проекта Екатерина Лозовицкая разочаровали своих поклонников новостью о разрыве отношений.

В пост-шоу с ведущим Григорием Решетником девушка заявила, что инициатором такого решения была именно она. По словам Кати, в паре с Топольским она не испытала заботы со стороны мужчины, его инициативности и заинтересованности. А вот сам Алекс признался, что будучи в отношениях с Катей думал о другой финалистке "Холостяка-12" Александре Мудрой. Такую новость от своего бывшего парня Лозовицкая услышала впервые. Топольский заявил, что его сердце свободно.

С момента окончания пост-шоу, которое канал СТБ показал в пятницу, 20 января, Алекс не дает никаких комментариев по поводу слов Лозовицкой. На момент публикации этой новости в Инстаграме мужчины и его Телеграмм-канале тишина.

Между тем поведение главного героя и его отношение к другим участницам 12 сезона живо обсуждают в сети. Так, под постом о расставании пары на официальной странице Инстаграма holostyakstb зрители проекта пишут, что очень разочарованы Алексом Топольским, при этом претензий к девушкам нет никаких.

"К девушкам вопросов нет, они все замечательные, а вот холостяков стоит брать посерьезнее, тогда все получится! Удачи в новом сезоне"

"Да ему не надо та семья, Боже. Судя по его разговорам о быте, об энергии, он просто еще не нагулялся. Или за пиаром пришел. Катя стоит лучшего, как и любая из участниц. Он не серьезный, пришел только ради шоу. Где его только нашли"

"Холостяк (Алекс) к сожалению, не дотягивает до ни одной из финалисток, поэтому такой и результат. Разочаровал. То ли стб не дотянул и подобрал не того холостяка"

"Алекс полный идиот, если потерял такую девушку как Катя. Одно разочарование в холостяке"

Напомним, что одна из фавориток "Холостяка-12", украинская актриса Виктория Варлей рассказала, что вышла замуж. Мужчину звезды зовут Петр Камболин, и его родители — россияне.