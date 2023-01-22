Після трьох років шлюбу: Даша Квіткова і Нікіта Добринін більше не разом (фото)

Розійшлась єдина пара, яка одружилась після участі в проєкті "Холостяк"

Не встигли шанувальники проєкту "Холостяк" відійти після новини про розставання героїв 12 сезону Алекса Топольського і Каті Лозовицької, як сталася нова шокуюча подія: після трьох років шлюбу повідомили про розрив стосунків герої 9 сезону реаліті-шоу — український телеведучий Нікіта Добринін і блогерка Даша Квіткова.

Зіркове подружжя поділились сумною новиною у соцмережі Інстаграм. "Ми не разом. Не буде брудної білизни та пошуків винних. У нас росте син і ми робимо все, щоб залишитися просто в здорових батьківських стосунках", — написала у своїй сторінці Квіткова.

"Це наше спільне рішення. І це життя, нічого критичного не сталось. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно", — водночас написав в соцмережі Нікіта Добринін.

Що відомо про причину розриву Квіткової і Добриніна

У програмі "Іспит з Машею Єфросиніною" Даша розповіла, що першою почала розмову про розставання, Нікіта її підтримав. "Гойдалки" у шлюбі у пари почалися ще півтора року тому. Попри це вони хотіли бути разом, тому під час повномасштабної війни навіть вирішили повінчатись. Однак це не врятувало зірковий шлюб. Вже три тижні Добринін і Квіткова мешкають окремо. Шоумен з'їхав із їхнього будинку, який пара купила ще у 2020 році. Подавати документи на розлучення подружжя буде пізніше, коли будуть в нормальному емоційному стані.

Єдина пара, яка одружилась після участі в реаліті "Холостяк"

Історія кохання пари почалася під прицілом камер на проєкті "Холостяк-9". Даша, яка молодша за Нікіту на 10 років, завоювала серце завидного холостяка і після екранної пропозиції з обручкою отримала справжнє: чоловік попросив її руки на Балі, і вже через пів року, 2020-го, вони стали чоловіком і дружиною. Подружжя вперше стало батьками 13 липня 2021 року — у пари народився син, якого назвали Левом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головного героя 12 сезону шоу "Холостяк" Алекса Топольського розкритикували шанувальники проєкту.

Також нагадаємо, що одна з фавориток "Холостяка-12", українська актриса Вікторія Варлей розповіла, що вийшла заміж. Чоловіка зірки звати Петро Камболін, і його батьки — росіяни.