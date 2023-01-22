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Після трьох років шлюбу: Даша Квіткова і Нікіта Добринін більше не разом (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Даша Квіткова і Нікіта Добринін Новина оновлена 22 січня 2023, 08:13
Даша Квіткова і Нікіта Добринін. Фото https://www.instagram.com/kvittkova/

Розійшлась єдина пара, яка одружилась після участі в проєкті "Холостяк"

Не встигли шанувальники проєкту "Холостяк" відійти після новини про розставання героїв 12 сезону Алекса Топольського і Каті Лозовицької, як сталася нова шокуюча подія: після трьох років шлюбу повідомили про розрив стосунків герої 9 сезону реаліті-шоу — український телеведучий Нікіта Добринін і блогерка Даша Квіткова.

Зіркове подружжя поділились сумною новиною у соцмережі Інстаграм. "Ми не разом. Не буде брудної білизни та пошуків винних. У нас росте син і ми робимо все, щоб залишитися просто в здорових батьківських стосунках", — написала у своїй сторінці Квіткова.

"Це наше спільне рішення. І це життя, нічого критичного не сталось. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно", — водночас написав в соцмережі Нікіта Добринін.

даша квіткова
нікіта добринін

Що відомо про причину розриву Квіткової і Добриніна

У програмі "Іспит з Машею Єфросиніною" Даша розповіла, що першою почала розмову про розставання, Нікіта її підтримав. "Гойдалки" у шлюбі у пари почалися ще півтора року тому. Попри це вони хотіли бути разом, тому під час повномасштабної війни навіть вирішили повінчатись. Однак це не врятувало зірковий шлюб. Вже три тижні Добринін і Квіткова мешкають окремо. Шоумен з'їхав із їхнього будинку, який пара купила ще у 2020 році. Подавати документи на розлучення подружжя буде пізніше, коли будуть в нормальному емоційному стані.

Єдина пара, яка одружилась після участі в реаліті "Холостяк"

Історія кохання пари почалася під прицілом камер на проєкті "Холостяк-9". Даша, яка молодша за Нікіту на 10 років, завоювала серце завидного холостяка і після екранної пропозиції з обручкою отримала справжнє: чоловік попросив її руки на Балі, і вже через пів року, 2020-го, вони стали чоловіком і дружиною. Подружжя вперше стало батьками 13 липня 2021 року — у пари народився син, якого назвали Левом.

даша квіткова нікіта добринін
даша квіткова нікіта добринін
даша квіткова нікіта добринін
даша квіткова нікіта добринін
даша квіткова нікіта добринін
даша квіткова нікіта добринін
даша квіткова нікіта добринін

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головного героя 12 сезону шоу "Холостяк" Алекса Топольського розкритикували шанувальники проєкту.

Також нагадаємо, що одна з фавориток "Холостяка-12", українська актриса Вікторія Варлей розповіла, що вийшла заміж. Чоловіка зірки звати Петро Камболін, і його батьки — росіяни.

Теги:
#Розлучення #Холостяк #Даша Квіткова #Нікіта Добрінін