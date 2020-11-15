Микита Добринін і Даша Квіткова похвалилися покупкою будинку в 20 хвилинах від центру Києва (фото, відео)

Телеведучий Микита Добринін і його дружина Дарина Квіткова, яка нещодавно знялася у відвертій фотосесії під водою, поділилися з підписниками радісною новиною - закохана парочка придбала шикарний 4-поверховий будинок.

Про це вони розповіли на своїх сторінках в Інстаграм.

"Місяць тому ми купили будинок. Свій власний будинок в Києві (20 хв від центру), без допомоги батьків, в якому вже йде ремонт і дай Бог, ми зможемо в нього заїхати вже в кінці весни", - повідомила Квіткова.

Дівчина зазначила, що вони з чоловіком дуже щасливі і порадила своїм шанувальникам ніколи не припиняти мріяти.

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У свою чергу Микита зізнався, що інтригу з покупкою житла вони тримали до останнього, але про одне з найважливіших подій у своєму житті все ж вирішили розповісти.

"Друзі, це просто щось нереальне. Коли заходиш в будинок і уявляєш, як все буде облаштовано. Тут спальна кімната, а тут Вітальня і кабінет. А як уявлю, що після роботи, під'їжджаю до двору, і мене зустрічає кохана ... повірте , неймовірно ", - написав Микита в Інстаграм.

Крім цього, український телеведучий виклав в сторіз пару роликів, в яких показав перший поверх будинку зсередини.

Пара планує відсвяткувати новосілля в кінці весни 2021 роки, тому що зараз ведуться будівельні роботи: "Попереду у нас ще внутрішнє оздоблення будинку, будову електрики, сантехніки, вентиляції, опалення; навесні вже чисткові роботи і меблі. А, ще роботи на земельній ділянці" .

Додамо, що у зіркових чоловіком також є власна квартира в Києві, яку вони придбали в липні цього року.

Нагадаємо, що Микита і Дарина познайомилася на проекті "Холостяк-9", де Добринін був головним героєм, а дівчина в результаті стала переможницею. Розписалися вони 20 травня, а 12 серпня зіграли пишне весілля. Як зізнався пізніше екс-холостяк, на торжество закохані витратили трохи більше 80 тисяч доларів.