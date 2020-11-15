З'явилися шрами і розтяжки: дружина танцюючого мільйонера вразила фігурою після пологів

В кінці жовтня "танцюючий мільйонер" Джаллука ВАК і його кохана Шерон Фонсека стали батьками. У них народилася дочка, яку назвали Блю Єрусалима Ваккі.

Нещодавно 25-річна Шерон показала, як виглядає її фігура після пологів.

"Я набрала близько 10 кг під час вагітності і поступово повертаюся до" нормального "стану. Моє тіло все ще сильно відрізняється від колишнього. У мене накладені шви від кесаревого розтину, я ще не відчуваю половину живота, а навколо грудей з'явилися розтяжки. Це довгий процес відновлення, і я просуваюсь до нього повільно ", - зізналася подруга Джаллукі.

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Зараз дівчина намагається їсти тільки здорову їжу, так як під час вагітності їй зовсім не хотілося їсти зелень. Вона також використовує коригуючу білизну.

"Темна лінія на моєму животі - це лінія вагітності, яка називається:" Чорна лінія "(поява темної смуги під час вагітності обумовлено збільшенням гормону, який примушує клітини виробляти більше меланіну ред.), Вона проходить з часом, це не мій кесарів розтин", - уточнила Фонсека.

Шанувальники дівчини написали, що новоспечена мама виглядає дуже жіночно і красиво.

Нагадаємо про те, що "танцюючий мільйонер" вперше став батьком у 52 роки і показав миле фото з пологового будинку.