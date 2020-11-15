Скачать
Неділя, 15.11.2020
У Чернівцях протестувальники проти карантину блокували проїзд (фото і відео)
У Чернівцях протестувальники проти карантину блокували проїзд (фото і відео)
Ринок в Харкові працює, незважаючи на карантин вихідного дня (відео)
Ринок в Харкові працює, незважаючи на карантин вихідного дня (відео)
Собака забігла на трасу Формули-1 прямо під час гонки: опубліковано відео
Собака забігла на трасу Формули-1 прямо під час гонки: опубліковано відео
"Було неприємно": Тіна Кароль образилася на "Квартал 95" через пародію
"Було неприємно": Тіна Кароль образилася на "Квартал 95" через пародію

З'явилися шрами і розтяжки: дружина танцюючого мільйонера вразила фігурою після пологів

З'явилися шрами і розтяжки: дружина танцюючого мільйонера вразила фігурою після пологів
Оновлено 14:18 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Sharon Fonseca

В кінці жовтня "танцюючий мільйонер" Джаллука ВАК і його кохана Шерон Фонсека стали батьками. У них народилася дочка, яку назвали Блю Єрусалима Ваккі.

Нещодавно 25-річна Шерон показала, як виглядає її фігура після пологів.

"Я набрала близько 10 кг під час вагітності і поступово повертаюся до" нормального "стану. Моє тіло все ще сильно відрізняється від колишнього. У мене накладені шви від кесаревого розтину, я ще не відчуваю половину живота, а навколо грудей з'явилися розтяжки. Це довгий процес відновлення, і я просуваюсь до нього повільно ", - зізналася подруга Джаллукі.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Зараз дівчина намагається їсти тільки здорову їжу, так як під час вагітності їй зовсім не хотілося їсти зелень. Вона також використовує коригуючу білизну.

"Темна лінія на моєму животі - це лінія вагітності, яка називається:" Чорна лінія "(поява темної смуги під час вагітності обумовлено збільшенням гормону, який примушує клітини виробляти більше меланіну ред.), Вона проходить з часом, це не мій кесарів розтин", - уточнила Фонсека.

Шанувальники дівчини написали, що новоспечена мама виглядає дуже жіночно і красиво.

Нагадаємо про те, що "танцюючий мільйонер" вперше став батьком у 52 роки і показав миле фото з пологового будинку.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Джанлука Вакки, Шерон Фонсека.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Росії розповіли, як діти Путіна і його друзів беруть владу у свої руки
02 У самоізоляції літніх людей побачили небезпеку: як допомогти своїм близьким
03 Ресторанна битва і мікрокухня: подробиці 11 випуску "МастерШеф"
04 У київському ресторані Havana провели жорстке затримання через роботу під час вихідного дня: думки в мережі розділилися
05 Злість і огида: Ксенія Мішина розповіла про скандал на шоу "Холостячка"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Росії розповіли, як діти Путіна і його друзів беруть владу у свої руки
У Росії розповіли, як діти Путіна і його друзів беруть владу у свої руки
У київському ресторані Havana провели жорстке затримання через роботу під час вихідного дня: думки в мережі розділилися
У київському ресторані Havana провели жорстке затримання через роботу під час вихідного дня: думки в мережі розділилися
Все це більше спокутування: екс-нардеп розповів &quot;секрет&quot; спортивних досягнень
Все це більше спокутування: екс-нардеп розповів "секрет" спортивних досягнень
Злість і огида: Ксенія Мішина розповіла про скандал на шоу &quot;Холостячка&quot;
Злість і огида: Ксенія Мішина розповіла про скандал на шоу "Холостячка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся