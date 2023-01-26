Зраджував із нею Шакірі: як виглядає молода дівчина Жерара Піке (фото)

Пасія футболіста закрила свої сторінки у соцмережах

Після скандального розлучення зі співачкою Шакірою іспанський футболіст Жерар Піке вперше показав у соціальних мережах свою дівчину — 23-річну студентку та модель Клару Чіа Марті, до якої він і пішов від дружини після 11 років стосунків. Папараці ловили пару у свої об’єктиви ще раніше, але сам спортсмен до цього не "світив" у публічному просторі спільні знімки з новою пасією.

35-річний футболіст опублікував селфі з коханою на своїй сторінці в Instagram. На фото він тулиться до дівчини, а та посміхається. Знімок робить, зважаючи на все, Клара. Підпис до публікації Жерар залишати не став.

Спільна фотографія закоханих набрала вже 3 мільйони лайків та тисячі коментарів. Хтось захоплюється красою пари, інші ж незадоволені вчинком Жерара стосовно колишньої дружини. Більшість користувачів з іронією пишуть, що зайшли почитати коментарі.

Цікаво, що знімок із Кларою футболіст виклав після чуток про їхній розрив у мережі. Шанувальники Шакіри впевнені, що у новій пісні вона натякає на спроби ексчоловіка повернуться до родини. Тоді як нещодавно Піке зняли з моделлю Іриною Шейк на одному із матчів НБА. Ймовірно, селфі з Кларою він показав, щоб прояснити ситуацію довкола його особистого життя.

Обранка Піке закрила доступ до своїх сторінок у соцмережах. Однак у мережі можна знайти кілька інших сумісних знімків футболіста з моделлю. Якось пара провела уїкенд разом із батьками футболіста.

Шакіра та Жерар Піке були разом 11 років, хоча офіційно стосунки не узаконювали. У них двоє синів. У ЗМІ неодноразово писали про зради футболіста громадянській дружині. В 2022 році зіркова пара розлучилася зі скандалом, адже співачка застала коханого з іншою ледве не у ліжку. За даними журналістів, Піке зраджував Шакірі саме з Кларою Чіа Марті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розлучається єдина одружена пара з "Холостяка" — Микита Добринін та Даша Квіткова. Вони виховують сина, а під час війни повінчалися.