Цимбалюк вперше представив свою нову дівчину: романтичні фото пари

Актор виклав фото, однак не став його ніяк підписувати

Секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк, який влітку заявив про розлучення з Тіною Антоненко, нарешті відкрито показав свою нову кохану. Обраниця актора — рестораторка Світлана Готочкіна.

Спільні фото пари з’явилися сьогодні в Instagram Цимбалюка. Всього за годину цей пост набрав понад 2 тисячі лайків і кілька десятків коментарів.

На фото зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та бізнесвумен тримаються за руки. Обоє вдягнені у чорне.

Закохані мило тримаються за руки

Раніше Цимбалюк вже викладав спільні знімки. Однак на тих фото роздивитися дівчину тяжкувато — Готочкіна з маскою на обличчі, а саме фото — чорно-біле.

Світлана Готочкіна: хто вона — нова обраниця Тараса Цимбалюка

Рестораторка та дизайнер, бізнесмувен Світлана Готочкіна — власниця столичного ресторану Fish Fetish та бренду одягу GOT’S label. Раніше її партнером по бізнесу був російський ресторатор Олександр Орлов, однак із березня, як заявляє сама рестораторка, з росіянином вона більше не співпрацює.

Фото з Інстаграма Готочкіної

У своєму Інстаграм-блозі дівчина часто публікує фото у стильних образах, рекламуючи власні бренди. Зараз доступна її резервна сторінка, адже основну — зламали.

Дівчина, до речі, виглядає досить спортивно

Раніше ми розповідали, що напередодні Нового року Тарас Цимбалюк вкотре здивував своїх шанувальників. У своєму Інстаграмі актор виклав пост, в якому розповів про важливість вітчизняного кінематографа під час війни. Проте не лише це привернуло увагу підписників його акаунту.