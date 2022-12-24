"Схожий на новорічний подарунок": Тарас Цимбалюк посміхнув мережу фото з "вушками"

Український актор знову здивував своїх шанувальників новим образом

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який раніше здивував зміною іміджу, знову справив враження.

Відомий український актор опублікував в Інстаграмі пост, в якій розповів про важливість вітчизняного кінематографа під час війни. Проте не лише це привернуло увагу підписників його акаунту.

Чоловік разом із серйозним постом виклав своє фото. На ньому Цимбалюк зображений у брутальному образі з… вушками Міккі Мауса. Фоловерам актора дуже сподобався цей образ.

"Горішки? Жолуді? Чи Маус? Міцний Цимбалюк", "Няшка", "Як вам йдуть ці вушка", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" прокоментував свої стосунки з українською актрисою Вікторією Варлей, яка взяла участь у 12 сезоні популярного реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. Проте на дев’ятому тижні сезону Варлей попрощалася із проєктом.

Сам Цимбалюк у червні розлучився з візажисткою Тіною Антоненко, з якою чоловік пробув у стосунках близько 4 років.