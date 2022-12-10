З брюнета в блондина: актор Тарас Цимбалюк кардинально змінив імідж (фото)

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділився кадрами з нової фотосесії

Можливий головний герой нового сезону "Холостяка" Тарас Цимбалюк перетворився із брюнета в блондина, таким чином дуже здивував своїх шанувальників.

Відомий український актор опублікував декілька кадрів у себе в Інстаграмі, на яких він позує у вінтажних прикрасах. Нова фотосесія з чоловіком вийшла дуже стильною і брутальною.

Особливо привернуло увагу підписників Цимбалюка те, що чоловік перефарбувався у блондина.

"Коли запропонували створити цю зйомку, я був трохи спантеличений. Бо чоловіки і жіночі прикраси — це завжди тонка межа. Але мій творчий розвиток завжди мене веде до чогось нового", — зазначив актор.

"Гарно", "Ого! Ну дуже креативно. Не думаю що чоловіки оцінять у плані повторити, але дуже естетично", "Бомбічно, зухвало, круто!", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" прокоментував свої стосунки з українською актрисою Вікторією Варлей, яка взяла участь у 12 сезоні популярного реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. Сам Цимбалюк у червні розлучився з візажисткою Тіною Антоненко, з якою чоловік пробув у стосунках близько 4 років.