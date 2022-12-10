Из брюнета в блондина: актер Тарас Цымбалюк кардинально сменил имидж (фото)

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" поделился кадрами из новой фотосессии

Возможный главный герой нового сезона "Холостяка" Тарас Цымбалюк превратился из брюнета в блондина, таким образом очень удивил своих поклонников.

Известный украинский актер опубликовал несколько кадров у себя в Инстаграме, на которых он позирует в винтажных украшениях. Новая фотосессия с мужчиной получилась очень стильной и брутальной.

Особенно привлекло внимание подписчиков Цымбалюка то, что мужчина перекрасился в блондина.

"Когда предложили создать эту съемку, я был немного озадачен. Ведь мужчины и женские украшения – это всегда тонкая граница. Но мое творческое развитие всегда меня ведет к чему-то новому", — отметил актер.

"Красиво", "Ого! Ну очень креативно. Не думаю что мужчины оценят в плане повторить, но очень эстетично", "Бомбически, дерзко, круто!", — пишут в комментариях.

Напомним, ранее звезда сериала "Поймать Кайдаша" прокомментировал свои отношения с украинской актрисой Викторией Варлей, которая приняла участие в 12 сезоне популярного реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Сам Цымбалюк в июне развелся с визажисткой Тиной Антоненко, с которой мужчина пробыл в отношениях около 4 лет.