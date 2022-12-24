"Похож на новогодний подарок": Тарас Цымбалюк улыбнул сеть фото с "ушками"

Украинский актер снова удивил своих поклонников новым образом

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, ранее удививший сменой имиджа, снова произвел впечатление.

Известный украинский актер опубликовал в Инстаграме пост, в котором рассказал о важности отечественного кинематографа во время войны. Однако не только это привлекло внимание подписчиков его аккаунта.

Мужчина вместе с серьезным постом выложил свое фото. На нем Цымбалюк изображен в брутальном образе с… ушками Микки Мауса. Фолловерам актера очень понравился этот образ.

"Орешки? Желуди ? Или Маус? Крепкий Цымбалюк", "Няшка", "Как вам идут эти ушка", — пишут в комментариях.

Напомним, ранее звезда сериала "Поймать Кайдаша" прокомментировал свои отношения с украинской актрисой Викторией Варлей, которая приняла участие в 12 сезоне популярного реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Однако на девятой неделе сезона Варлей попрощалась с проектом.

Сам Цымбалюк в июне развелся с визажисткой Тиной Антоненко, с которой мужчина пробыл в отношениях около 4 лет.