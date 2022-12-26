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Тарас Цимбалюк уперше показав обличчя своєї нової коханої (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна Новина оновлена 26 грудня 2022, 15:49
Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна. Фото instagram.com

Вперше після розлучення актор виклав спільне фото з новою дівчиною

Відомий український актор Тарас Цимбалюк уперше після розлучення з візажистом Тіною Антоненко показав спільний знімок зі своєю новою дівчиною.

Фото з ресторатором та дизайнером Світланою Готочкіною зірка виклав у сторіс Інстаграму.

На ньому чоловік зображений без сорочки, а поруч із ним робить знімок сама Світлана: у чорному халаті та маскою на обличчі.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна

Також Цимбалюк опублікував спільний із дівчиною кадр, на якому пара насолоджується компанією один одного та п’є вино. Не забув привітати з Різдвом чоловік і своїх підписників у соцмережі.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна

Хто така Світлана Готочкіна

Новою обраницею Тараса Цимбалюка виявилася ресторатор та дизайнер. Дівчина є власницею столичного ресторану Fish Fetish та бренду одягу GOT’S label. Відомо, що партнером Готочкіної у ресторанному бізнесі був російський ресторатор Олександр Орлов. Згодом Світлана заявила, що з березня вона більше не співпрацює з росіянином. У своєму Інстаграм-блозі Світлана Готочкіна публікує фото у стильних образах та рекламує свої бренди.

Світлана Готочкіна
Світлана Готочкіна
Світлана Готочкіна
Світлана Готочкіна
Світлана Готочкіна

Перші спільні фото зі своєю новою дівчиною актор почав викладати у соцмережах кілька місяців тому. Цимбалюк приховував обличчя коханої та не поспішав ділитися новими подробицями свого особистого життя.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна

Раніше зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" прокоментував свої стосунки з українською актрисою, ексдівчиною актора Вікторією Варлей, яка взяла участь у 12 сезоні популярного реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. На дев’ятому тижні сезону Варлей попрощалася із проєктом.

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