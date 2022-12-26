Тарас Цимбалюк уперше показав обличчя своєї нової коханої (фото)

Вперше після розлучення актор виклав спільне фото з новою дівчиною

Відомий український актор Тарас Цимбалюк уперше після розлучення з візажистом Тіною Антоненко показав спільний знімок зі своєю новою дівчиною.

Фото з ресторатором та дизайнером Світланою Готочкіною зірка виклав у сторіс Інстаграму.

На ньому чоловік зображений без сорочки, а поруч із ним робить знімок сама Світлана: у чорному халаті та маскою на обличчі.

Також Цимбалюк опублікував спільний із дівчиною кадр, на якому пара насолоджується компанією один одного та п’є вино. Не забув привітати з Різдвом чоловік і своїх підписників у соцмережі.

Хто така Світлана Готочкіна

Новою обраницею Тараса Цимбалюка виявилася ресторатор та дизайнер. Дівчина є власницею столичного ресторану Fish Fetish та бренду одягу GOT’S label. Відомо, що партнером Готочкіної у ресторанному бізнесі був російський ресторатор Олександр Орлов. Згодом Світлана заявила, що з березня вона більше не співпрацює з росіянином. У своєму Інстаграм-блозі Світлана Готочкіна публікує фото у стильних образах та рекламує свої бренди.

Перші спільні фото зі своєю новою дівчиною актор почав викладати у соцмережах кілька місяців тому. Цимбалюк приховував обличчя коханої та не поспішав ділитися новими подробицями свого особистого життя.

Раніше зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" прокоментував свої стосунки з українською актрисою, ексдівчиною актора Вікторією Варлей, яка взяла участь у 12 сезоні популярного реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. На дев’ятому тижні сезону Варлей попрощалася із проєктом.