Цымбалюк впервые представил свою новую девушку: романтические фото пары

Актер выложил фото, однако не стал его никак подписывать

Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк, который летом заявил о разводе с Тиной Антоненко, наконец открыто показал свою новую любимую. Избранница актера — рестораторка Светлана Готочкина.

Совместные фото пары появились сегодня в Instagram Цымбалюка. Всего за час этот пост набрал более 2 тысяч лайков и несколько десятков комментариев.

На фото звезда сериала "Поймать Кайдаша" и бизнесвумэн держатся за руки. Оба одеты в черное.

Влюбленные мило держатся за руки

Ранее Цымбалюк уже выкладывал совместные снимки. Однако на тех фото рассмотреть девушку тяжеловато – Готочкина с маской на лице, а само фото – черно-белое.

Светлана Готочкина: кто она – новая избранница Тараса Цымбалюка

Ресторатор и дизайнер, бизнесмен Светлана Готочкина — владелица столичного ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT’S label. Ранее ее партнером по бизнесу был российский ресторатор Александр Орлов, однако с марта, как заявляет сама рестораторка, с россиянином она больше не сотрудничает.

Фото с Инстаграма Готочкиной

В своем инстаграм-блоге девушка часто публикует фото в стильных образах, рекламируя собственные бренды. Сейчас доступна ее резервная страница, так как основную — сломали.

Девушка, кстати, выглядит довольно спортивно

Ранее мы рассказывали, что в канун Нового года Тарас Цымбалюк в очередной раз удивил своих поклонников. В своем инстаграме актер изложил пост, в котором рассказал о важности отечественного кинематографа во время войны. Однако не только это привлекло внимание подписчиков его аккаунта.