Розлучення Добриніна і Квіткової: якими вони прийшли на "Холостяк" та як виглядають зараз (фото)

Історія кохання цієї пари зароджувалася на очах глядачів у реаліті "Холостяк"

Слідом за розлученням Аліни Шаманської та Руслана Ханумака стало відомо про розлучення блогерки Даші Квіткової та українського ведучого Нікіти Добриніна. Їхня історія кохання склалася у популярному проєкті "Холостяк-9" на телеканалі СТБ. Закохані не лише не розійшлися після проєкту, а в майбутньому одружилися та стали батьками.

Подружжя прожило у шлюбі три роки, виховує сина Лева, якому 1 рік. Рішення про розлучення вони ухвалили разом, причиною стали розбіжності у відносинах, "гойдалки" тривали останні півтора роки. "Телеграф" розповідає, якими були Даша Квіткова та Нікіта Добринін, коли зустрілися на першій вечірці шоу "Холостяк", і як вони змінилися за цей час.

Шоу "Холостяк" з головним героєм ведучим Нікітою Добриніним вийшло на екрани у 2019 році. На той момент йому був 31 рік, раніше він уже був одружений. На проєкті чоловік познайомився з майстеркою з зачісок Дашею Квітковою з Києва. Саме з нею відбувся перший поцілунок 9-го сезону. 20-річна блондинка впевнено дійшла до фіналу, а почуття, які зав’язалися між нею та холостяком, збереглися і після завершення реаліті.

Нікіта Добринін у статусі головного холостяка країни

Якою прийшла на проєкт Даша Квіткова

Момент першого поцілунку на проєкті

Пара будувала стосунки під прицілами камер

За почуттями героїв реаліті спостерігала вся країна

Даша відкрито зізналася Нікіті у своїй закоханості

Фінал проєкту, коли Нікіта вибрав Дашу

Це одна з небагатьох пар із "Холостяка", яка зберегла стосунки після виходу шоу. З того часу закохані з’являлися всюди разом. Даша та Нікіта гармонійно виглядали на будь-якому червоному східнику.

Вважалися однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу

У січні 2020 року закохані проводили відпустку на Балі. Там Нікіта зробив пропозицію Даші, звичайно ж, вона відразу відповіла "Так".

Момент, коли Нікіта просить руки та серця

У травні 2020 року Квіткова та Добринін офіційно узаконили відносини. У вересні відбулося гарне весілля. Зібралися близькі, друзі, українські знаменитості.

Розпис у РАГСі

Красиві молодята

Весілля Нікіти та Даші

Того ж року дівчина завагітніла. Пара втішила шанувальників цією новиною у січні 2021 року. З цього періоду у подружжя теж залишилася маса гарних фотокарток. 13 липня у них народився первісток, синові дали ім’я Лев.

Дівчина завагітніла

Даша при надії була просто шикарна

Вагітність тільки прикрасила дівчину

Пара не припиняла подорожувати

У соцмережах обидва активно розповідали про своє життя. Нерідко подружжя ділилося милими селфі, а також роликами. Користувачі завжди засипали Добриніна з Квітковою компліментами та захоплювалися красою їхньої пари, полюбився аудиторії і їхній малюк Лев.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін

У мережу пара публікувала і досить інтимні знімки

Тисячі фанів стежили за особистим життям Квіткової та Добриніна

Даша та Нікіта радували фанів різноманітними фотосесіями. За роки стосунків їх накопичилося пристойно.

Красива фотосесія зі свічками

Гарячий знімок

Зимова прогулянка

Сімейний відпочинок також висвітлювався на сторінках подружжя в Instagram. Пара була на різних курортах, любила проводити час у теплих краях. Деякі знімки закоханих дуже відверті.

Повернулися у дитинство

Сім’я у Парижі

Пляжне селфі

Подружжю подобалося відпочивати у теплих краях

На тлі чудових краєвидів

Океани та моря були до душі парі

Після вторгнення росії на територію України Нікіта Добринін вступив до лав тероборони. Даша підтримувала чоловіка і за будь-якої нагоди намагалася бути поруч.

Нікіта приєднався до тероборонівців

У липні 2022 року первістку Добриніна та Квіткової виповнився 1 рік. З дня народження Лева дівчина публікувала у своєму блозі багато теплих знімків.

Із сином Левом

Під час повномасштабної російсько-української війни пара обвінчалася. Це сталося у вересні 2022 року, але наважилися на цей важливий крок Добринін та Квіткова ще до 24 лютого.

Вінчання Квіткової та Добриніна

Ще нещодавно пара зустрічала Новий 2023 рік. На сімейному знімку біля гарної ялинки в їхньому будинку вони виглядають щасливими, але, як виявилося, реальність відрізнялася від картинки в соцмережах.

Зустріч 2023 року

Як повідомляв "Телеграф", в інтерв’ю Маші Єфросініній Даша Квіткова розповіла докладніше про причини розлучення. Відомо, що Нікіта Добринін з’їхав і зараз живе окремо від дружини та сина, але часто бачиться з дитиною.

Фото у матеріалі: instagram.com/kvittkova