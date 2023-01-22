Розлучення Добриніна і Квіткової: якими вони прийшли на "Холостяк" та як виглядають зараз (фото)
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Історія кохання цієї пари зароджувалася на очах глядачів у реаліті "Холостяк"
Слідом за розлученням Аліни Шаманської та Руслана Ханумака стало відомо про розлучення блогерки Даші Квіткової та українського ведучого Нікіти Добриніна. Їхня історія кохання склалася у популярному проєкті "Холостяк-9" на телеканалі СТБ. Закохані не лише не розійшлися після проєкту, а в майбутньому одружилися та стали батьками.
Подружжя прожило у шлюбі три роки, виховує сина Лева, якому 1 рік. Рішення про розлучення вони ухвалили разом, причиною стали розбіжності у відносинах, "гойдалки" тривали останні півтора роки. "Телеграф" розповідає, якими були Даша Квіткова та Нікіта Добринін, коли зустрілися на першій вечірці шоу "Холостяк", і як вони змінилися за цей час.
Шоу "Холостяк" з головним героєм ведучим Нікітою Добриніним вийшло на екрани у 2019 році. На той момент йому був 31 рік, раніше він уже був одружений. На проєкті чоловік познайомився з майстеркою з зачісок Дашею Квітковою з Києва. Саме з нею відбувся перший поцілунок 9-го сезону. 20-річна блондинка впевнено дійшла до фіналу, а почуття, які зав’язалися між нею та холостяком, збереглися і після завершення реаліті.
Це одна з небагатьох пар із "Холостяка", яка зберегла стосунки після виходу шоу. З того часу закохані з’являлися всюди разом. Даша та Нікіта гармонійно виглядали на будь-якому червоному східнику.
У січні 2020 року закохані проводили відпустку на Балі. Там Нікіта зробив пропозицію Даші, звичайно ж, вона відразу відповіла "Так".
У травні 2020 року Квіткова та Добринін офіційно узаконили відносини. У вересні відбулося гарне весілля. Зібралися близькі, друзі, українські знаменитості.
Того ж року дівчина завагітніла. Пара втішила шанувальників цією новиною у січні 2021 року. З цього періоду у подружжя теж залишилася маса гарних фотокарток. 13 липня у них народився первісток, синові дали ім’я Лев.
У соцмережах обидва активно розповідали про своє життя. Нерідко подружжя ділилося милими селфі, а також роликами. Користувачі завжди засипали Добриніна з Квітковою компліментами та захоплювалися красою їхньої пари, полюбився аудиторії і їхній малюк Лев.
Даша та Нікіта радували фанів різноманітними фотосесіями. За роки стосунків їх накопичилося пристойно.
Сімейний відпочинок також висвітлювався на сторінках подружжя в Instagram. Пара була на різних курортах, любила проводити час у теплих краях. Деякі знімки закоханих дуже відверті.
Після вторгнення росії на територію України Нікіта Добринін вступив до лав тероборони. Даша підтримувала чоловіка і за будь-якої нагоди намагалася бути поруч.
У липні 2022 року первістку Добриніна та Квіткової виповнився 1 рік. З дня народження Лева дівчина публікувала у своєму блозі багато теплих знімків.
Під час повномасштабної російсько-української війни пара обвінчалася. Це сталося у вересні 2022 року, але наважилися на цей важливий крок Добринін та Квіткова ще до 24 лютого.
Ще нещодавно пара зустрічала Новий 2023 рік. На сімейному знімку біля гарної ялинки в їхньому будинку вони виглядають щасливими, але, як виявилося, реальність відрізнялася від картинки в соцмережах.
Як повідомляв "Телеграф", в інтерв’ю Маші Єфросініній Даша Квіткова розповіла докладніше про причини розлучення. Відомо, що Нікіта Добринін з’їхав і зараз живе окремо від дружини та сина, але часто бачиться з дитиною.
Фото у матеріалі: instagram.com/kvittkova