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Развод Добрынина и Квитковой: какими они пришли на "Холостяк" и как выглядят сейчас (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Даша Квиткова и Никита Добрынин Новость обновлена 22 января 2023, 16:12
Даша Квиткова и Никита Добрынин. Фото Коллаж "Телеграфа"

История любви этой пары зарождалась на глазах зрителей в реалити "Холостяк"

Вслед за разводом Алины Шаманской и Руслана Ханумака стало известно о расставании блогерки Даши Квитковой и украинского ведущего Никиты Добрынина. Их история любви сложилась в популярном проекте "Холостяк-9" на телеканале СТБ. Влюбленные не только не разошлись после проекта, а в будущем поженились и стали родителями.

Супруги прожили в браке три года, воспитывают сына Льва, которому 1 год. Решение о разводе они приняли вместе, причиной стали разногласия в отношениях, "качели" продолжались последние полтора года. "Телеграф" рассказывает, какими были Даша Квиткова и Никита Добрынин, когда встретились на первой вечеринке шоу "Холостяк", и как они изменились за это время.

Шоу "Холостяк" с главным героем ведущим Никитой Добрыниным вышло на экраны в 2019 году. На тот момент ему был 31 год, ранее он уже состоял в браке. На проекте мужчина познакомился с мастером по прическам Дашей Квитковой из Киева. Именно с ней состоялся первый поцелуй 9 сезона. 20-летняя блондинка уверенно дошла до финала, а чувства, которые завязались между ней и холостяком, сохранились и после завершения реалити.

Никита Добрынин Холостяк
Никита Добрынин в статусе главного холостяка страны
Даша Квиткова Холостяк
Какой пришла на проект Даша Квиткова
Даша Квиткова и Никита Добрынин в Холостяке
Момент первого поцелуя на проекте
Даша Квиткова и Никита Добрынин в Холостяке
Пара строила отношения под прицелами камер
Даша Квиткова и Никита Добрынин в Холостяке
За чувствами героев реалити наблюдала вся страна
Даша Квиткова и Никита Добрынин в Холостяке
Даша открыто призналась Никите в своей влюбленности
Даша Квиткова и Никита Добрынин в Холостяке
Финал проекта, когда Никита выбрал Дашу

Это одна из немногих пар из "Холостяка", которая сохранила отношения после выхода шоу. С тех пор влюбленные появлялись повсюду вместе. Даша и Никита гармонично выглядели на любой красной дорожке.

Даша Квиткова и Никита Добрынин на красной дорожке
Считались одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса

В январе 2020 года возлюбленные проводили отпуск на Бали. Там Никита сделал предложение Даше, конечно же, она тут же ответила "Да".

Даша Квиткова и Никита Добрынин предложение
Момент, когда Никита просит руки и сердца

В мае 2020 года Квиткова и Добрынин официально узаконили отношения. В сентябре состоялась красивая свадьба. Собрались близкие, друзья, украинские знаменитости.

Даша Квиткова и Никита Добрынин
Роспись в ЗАГСе
Даша Квиткова и Никита Добрынин на свадьбе
Красивые молодожены
Даша Квиткова и Никита Добрынин на свадьбе
Свадьба Никиты и Даши

В том же году девушка забеременела. Пара обрадовала поклонников этой новостью в январе 2021 года. С этого периода у супругов тоже осталась масса красивых фотокарточек. 13 июля у них родился первенец, сыну дали имя Лев.

Беременная Даша Квиткова и Никита Добрынин
Девушка забеременела
Беременная Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша в положении была просто шикарна
Беременная Даша Квиткова и Никита Добрынин
Беременность только украсила девушку
Беременная Даша Квиткова и Никита Добрынин
Пара не прекращала путешествовать

В соцсетях оба активно рассказывали о своей жизни. Нередко супруги делились милыми селфи, а также роликами. Пользователи всегда засыпали Добрынина с Квитковой комплиментами и восхищались красотой их пары, полюбился аудитории и их малыш Лев.

Даша Квиткова и Никита Добрынин селфи
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин
В сеть пара публиковала и довольно интимные снимки
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Тысячи фанов следили за личной жизнью Квитковой и Добрынина

Даша и Никита радовали фанов разнообразными фотосессиями. За годы отношений их накопилось прилично.

Даша Квиткова и Никита Добрынин
Красивая фотоссесия со свечами
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Горячий снимок
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Зимняя прогулка

Семейный отдых тоже освещался на страницах супругов в Instagram. Пара бывала на различных курортах, любила проводить время в теплых краях. Некоторые снимки влюбленных весьма откровенны.

Даша Квиткова и Никита Добрынин
Вернулись в детство
Даша Квиткова и Никита Добрынин в Париже
Семья в Париже
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Пляжное селфи
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Супругам нравилось отдыхать в теплых краях
Даша Квиткова и Никита Добрынин на отдыхе
На фоне превосходных пейзажей
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Океаны и моря были по душе паре

После вторжения россии на территорию Украины Никита Добрынин вступил в ряды терробороны. Даша поддерживала мужа и при любой возможности старалась быть рядом.

Даша Квиткова и Никита Добрынин в военной форме
Никита присоединился к терробороновцам

В июле 2022 года первенцу Добрынина и Квитковой исполнился 1 год. Со дня рождения Льва девушка публиковала в своем блоге много теплых снимков.

Даша Квиткова и Никита Добрынин и сын Лев
С сыном Львом

Во время полномасштабной российско-украинской войны пара повенчалась. Это произошло в сентябре 2022 года, но решились на этот важный шаг Добрынин и Квиткова еще до 24 февраля.

Венчание Квитковой и Добрынина
Венчание Квитковой и Добрынина

Еще недавно пара встречала Новый 2023 год. На семейном снимке у красивой елки в их доме они выглядят счастливыми, но, как оказалось, реальность отличалась от картинки в соцсетях.

Даша Квиткова, Никита Добрынин, сын Лев
Встреча 2023 года

Как сообщал "Телеграф", в интервью Маше Ефросининой Даша Квиткова рассказала подробнее о причинах расставания. Известно, что Никита Добрынин съехал и сейчас живет отдельно от жены и сына, но часто видится с ребенком.

Фото в материале: instagram.com/kvittkova

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#Холостяк #Никита Добрынин #Даша Квиткова