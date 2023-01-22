Развод Добрынина и Квитковой: какими они пришли на "Холостяк" и как выглядят сейчас (фото)

История любви этой пары зарождалась на глазах зрителей в реалити "Холостяк"

Вслед за разводом Алины Шаманской и Руслана Ханумака стало известно о расставании блогерки Даши Квитковой и украинского ведущего Никиты Добрынина. Их история любви сложилась в популярном проекте "Холостяк-9" на телеканале СТБ. Влюбленные не только не разошлись после проекта, а в будущем поженились и стали родителями.

Супруги прожили в браке три года, воспитывают сына Льва, которому 1 год. Решение о разводе они приняли вместе, причиной стали разногласия в отношениях, "качели" продолжались последние полтора года. "Телеграф" рассказывает, какими были Даша Квиткова и Никита Добрынин, когда встретились на первой вечеринке шоу "Холостяк", и как они изменились за это время.

Шоу "Холостяк" с главным героем ведущим Никитой Добрыниным вышло на экраны в 2019 году. На тот момент ему был 31 год, ранее он уже состоял в браке. На проекте мужчина познакомился с мастером по прическам Дашей Квитковой из Киева. Именно с ней состоялся первый поцелуй 9 сезона. 20-летняя блондинка уверенно дошла до финала, а чувства, которые завязались между ней и холостяком, сохранились и после завершения реалити.

Никита Добрынин в статусе главного холостяка страны

Какой пришла на проект Даша Квиткова

Момент первого поцелуя на проекте

Пара строила отношения под прицелами камер

За чувствами героев реалити наблюдала вся страна

Даша открыто призналась Никите в своей влюбленности

Финал проекта, когда Никита выбрал Дашу

Это одна из немногих пар из "Холостяка", которая сохранила отношения после выхода шоу. С тех пор влюбленные появлялись повсюду вместе. Даша и Никита гармонично выглядели на любой красной дорожке.

Считались одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса

В январе 2020 года возлюбленные проводили отпуск на Бали. Там Никита сделал предложение Даше, конечно же, она тут же ответила "Да".

Момент, когда Никита просит руки и сердца

В мае 2020 года Квиткова и Добрынин официально узаконили отношения. В сентябре состоялась красивая свадьба. Собрались близкие, друзья, украинские знаменитости.

Роспись в ЗАГСе

Красивые молодожены

Свадьба Никиты и Даши

В том же году девушка забеременела. Пара обрадовала поклонников этой новостью в январе 2021 года. С этого периода у супругов тоже осталась масса красивых фотокарточек. 13 июля у них родился первенец, сыну дали имя Лев.

Девушка забеременела

Даша в положении была просто шикарна

Беременность только украсила девушку

Пара не прекращала путешествовать

В соцсетях оба активно рассказывали о своей жизни. Нередко супруги делились милыми селфи, а также роликами. Пользователи всегда засыпали Добрынина с Квитковой комплиментами и восхищались красотой их пары, полюбился аудитории и их малыш Лев.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

В сеть пара публиковала и довольно интимные снимки

Тысячи фанов следили за личной жизнью Квитковой и Добрынина

Даша и Никита радовали фанов разнообразными фотосессиями. За годы отношений их накопилось прилично.

Красивая фотоссесия со свечами

Горячий снимок

Зимняя прогулка

Семейный отдых тоже освещался на страницах супругов в Instagram. Пара бывала на различных курортах, любила проводить время в теплых краях. Некоторые снимки влюбленных весьма откровенны.

Вернулись в детство

Семья в Париже

Пляжное селфи

Супругам нравилось отдыхать в теплых краях

На фоне превосходных пейзажей

Океаны и моря были по душе паре

После вторжения россии на территорию Украины Никита Добрынин вступил в ряды терробороны. Даша поддерживала мужа и при любой возможности старалась быть рядом.

Никита присоединился к терробороновцам

В июле 2022 года первенцу Добрынина и Квитковой исполнился 1 год. Со дня рождения Льва девушка публиковала в своем блоге много теплых снимков.

С сыном Львом

Во время полномасштабной российско-украинской войны пара повенчалась. Это произошло в сентябре 2022 года, но решились на этот важный шаг Добрынин и Квиткова еще до 24 февраля.

Венчание Квитковой и Добрынина

Еще недавно пара встречала Новый 2023 год. На семейном снимке у красивой елки в их доме они выглядят счастливыми, но, как оказалось, реальность отличалась от картинки в соцсетях.

Встреча 2023 года

Как сообщал "Телеграф", в интервью Маше Ефросининой Даша Квиткова рассказала подробнее о причинах расставания. Известно, что Никита Добрынин съехал и сейчас живет отдельно от жены и сына, но часто видится с ребенком.

Фото в материале: instagram.com/kvittkova