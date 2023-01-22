Развод Добрынина и Квитковой: какими они пришли на "Холостяк" и как выглядят сейчас (фото)
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История любви этой пары зарождалась на глазах зрителей в реалити "Холостяк"
Вслед за разводом Алины Шаманской и Руслана Ханумака стало известно о расставании блогерки Даши Квитковой и украинского ведущего Никиты Добрынина. Их история любви сложилась в популярном проекте "Холостяк-9" на телеканале СТБ. Влюбленные не только не разошлись после проекта, а в будущем поженились и стали родителями.
Супруги прожили в браке три года, воспитывают сына Льва, которому 1 год. Решение о разводе они приняли вместе, причиной стали разногласия в отношениях, "качели" продолжались последние полтора года. "Телеграф" рассказывает, какими были Даша Квиткова и Никита Добрынин, когда встретились на первой вечеринке шоу "Холостяк", и как они изменились за это время.
Шоу "Холостяк" с главным героем ведущим Никитой Добрыниным вышло на экраны в 2019 году. На тот момент ему был 31 год, ранее он уже состоял в браке. На проекте мужчина познакомился с мастером по прическам Дашей Квитковой из Киева. Именно с ней состоялся первый поцелуй 9 сезона. 20-летняя блондинка уверенно дошла до финала, а чувства, которые завязались между ней и холостяком, сохранились и после завершения реалити.
Это одна из немногих пар из "Холостяка", которая сохранила отношения после выхода шоу. С тех пор влюбленные появлялись повсюду вместе. Даша и Никита гармонично выглядели на любой красной дорожке.
В январе 2020 года возлюбленные проводили отпуск на Бали. Там Никита сделал предложение Даше, конечно же, она тут же ответила "Да".
В мае 2020 года Квиткова и Добрынин официально узаконили отношения. В сентябре состоялась красивая свадьба. Собрались близкие, друзья, украинские знаменитости.
В том же году девушка забеременела. Пара обрадовала поклонников этой новостью в январе 2021 года. С этого периода у супругов тоже осталась масса красивых фотокарточек. 13 июля у них родился первенец, сыну дали имя Лев.
В соцсетях оба активно рассказывали о своей жизни. Нередко супруги делились милыми селфи, а также роликами. Пользователи всегда засыпали Добрынина с Квитковой комплиментами и восхищались красотой их пары, полюбился аудитории и их малыш Лев.
Даша и Никита радовали фанов разнообразными фотосессиями. За годы отношений их накопилось прилично.
Семейный отдых тоже освещался на страницах супругов в Instagram. Пара бывала на различных курортах, любила проводить время в теплых краях. Некоторые снимки влюбленных весьма откровенны.
После вторжения россии на территорию Украины Никита Добрынин вступил в ряды терробороны. Даша поддерживала мужа и при любой возможности старалась быть рядом.
В июле 2022 года первенцу Добрынина и Квитковой исполнился 1 год. Со дня рождения Льва девушка публиковала в своем блоге много теплых снимков.
Во время полномасштабной российско-украинской войны пара повенчалась. Это произошло в сентябре 2022 года, но решились на этот важный шаг Добрынин и Квиткова еще до 24 февраля.
Еще недавно пара встречала Новый 2023 год. На семейном снимке у красивой елки в их доме они выглядят счастливыми, но, как оказалось, реальность отличалась от картинки в соцсетях.
Как сообщал "Телеграф", в интервью Маше Ефросининой Даша Квиткова рассказала подробнее о причинах расставания. Известно, что Никита Добрынин съехал и сейчас живет отдельно от жены и сына, но часто видится с ребенком.
Фото в материале: instagram.com/kvittkova