Чудесное спасение "Шахтера": у кого на этот раз не выиграли украинцы

"Горняки" сыграли вничью с "Копером"

Донецкий "Шахтер" сыграл второй товарищеский матч в этом году. После поражения от "Аустрии", "горняки" снова едва не проиграли. На этот раз "Коперу".

Матч с вице-чемпионом Словении вышел боевым и богатым на голы. "Копер" открыл счет после того, как Очиега забыли защитники на дальней штанге при простреле. Но уже в следующей атаке Петряк головой забил гол после навеса Бондаренко.

Второй тайм начался с назначения пенальти в ворота "горняков". Тут Трубин показал почему он сейчас №1 в украинском футболе — сэйв.

Но настойчивость словенцев таки завершилась голом, Эдомвоньи вывел "Копер" вперед.

И когда казалось, поражения не миновать, Назарина прямым ударом со штрафного сравнял счет в компенсированное время.

"Шахтер" — "Копер" — 2:2

Голы: Петряк (15), Назарина (90+1) — Очиенг (13), Эдомвоньи (64)

"Шахтер" (первый тайм): Трубин, Топалов, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Крыськив, Зубков, Бондаренко, Петряк, Траоре.

"Шахтер" (второй тайм): Трубин (Пятов, 60), Михайличенко, Ракицкий (Фарина, 76), Гочолейшвили, Козик, Назарина, Джурасек, Тотовицкий, Борячук, Сикан, Тейлор.

Ранее сообщалось, что переход Мудрика в "Челси" сломал рынок футболистов в Европе. Клубы, ориентируясь на сумму трансфера украинца, взвинтили цену на своих футболистов.