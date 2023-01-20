"Шахтер" проиграл первый матч в 2023 году (видео)

"Горняки" уступили венской "Аустрии"

Донецкий "Шахтер" начал подготовку ко второй части сезона на сборах в Турции. "Горняки" провели товарищеский матч с венской "Аустрией". Ранее директору "Шахтера" Дарио Срне угрожали смертью анлийские фанаты.

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич решил поэкспериментировать с составом и использовал в двух таймах разных футболистов.

Австрийцы обошлись без экспериментов и выиграли этот матч.

"Шахтер" – "Аустрия" — 1:2

Голы: Бондаренко, 79 (пен.) — Холланд, 24, Копп, 72

"Шахтер" (первый тайм): Шевченко, Тотовицкий, Гочолейшвили, Михайличенко, Джурасек, Борячук, Кулаков, Очеретько, Фарина, Назарина, Козик.

"Шахтер" (второй тайм): Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськив, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сикан.

Ранее сообщалось, что переход Мудрика в "Челси" сломал рынок футболистов в Европе. Клубы, ориентируясь на сумму трансфера украинца, взвинтили цену на своих футболистов. Напомним, Михаил уже дал первое интервью в качестве игрока лондонцев.

Интересно, что трансфер Михаила Мудрика поможет защитникам Мариуполя. Часть денег за переход футболиста "Шахтер" направит в специальный фонд, который будет помогать воинам и их семьям.