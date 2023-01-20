"Шахтар" програв перший матч у 2023 році (відео)

"Гірники" поступилися віденською "Аустрією"

Донецький "Шахтар" розпочав підготовку до другої частини сезону на зборах у Туреччині. "Гірники" провели товариський матч із віденською "Аустрією". Раніше директору "Шахтаря" Даріо Срні загрожували смертю анлійські фанати.

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич вирішив поекспериментувати зі складом та використав у двох таймах різних футболістів.

Австрійці обійшлися без експериментів та виграли цей матч.

"Шахтар" – "Аустрія" — 1:2

Голи: Бондаренко, 79 (пен.) — Холланд, 24, Копп, 72

"Шахтар" (перший тайм): Шевченко, Тотовицький, Гочолейшвілі, Михайличенко, Джурасек, Борячук, Кулаков, Очеретько, Фаріна, Назаріна, Козик.

"Шахтар" (другий тайм): Трубін, Бондар, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськів, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сікан.

Раніше повідомлялося, що перехід Мудрика до "Челсі" зламав ринок футболістів у Європі. Клуби, орієнтуючись на суму трансферу українця, підняли ціну на своїх футболістів. Нагадаємо, Михайло вже дав перше інтерв’ю як гравець лондонців.

Цікаво, що трансфер Михайла Мудрика допоможе захисникам Маріуполя. Частину грошей за перехід футболіста "Шахтар" направить до спеціального фонду, який допомагатиме воїнам та їхнім родинам.