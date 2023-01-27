Чудовий порятунок "Шахтаря": у кого на цей раз не виграли українці

"Гірники" зіграли внічию з "Копером"

Донецький "Шахтар" зіграв другий товариський матч цього року. Після поразки від "Аустрії" "гірники" знову ледь не програли. На цей раз "Коперу".

Матч із віцечемпіоном Словенії вийшов бойовим та багатим на голи. "Копер" відкрив рахунок після того, як Очієга забули захисники на дальній штанзі під час прострілу. Але вже наступною атакою Петряк головою забив гол після навісу Бондаренка.

Другий тайм розпочався із призначення пенальті у ворота "гірників". Тут Трубін показав, чому він зараз №1 в українському футболі — сейв.

Але наполегливість словенців завершилася голом, Едомвоньї вивів "Копер" вперед.

І коли здавалося, поразки не уникнути, Назаріна прямим ударом зі штрафного зрівняв рахунок у компенсований час.

"Шахтар" — "Копер" — 2:2

Голи: Петряк (15), Назаріна (90+1) — Очієнг (13), Едомвоньї (64)

"Шахтар" (перший тайм): Трубін, Топалов, Конопля, Бондар, Матвієнко, Степаненко, Криськів, Зубков, Бондаренко, Петряк, Траоре.

"Шахтар" (другий тайм): Трубін (П’ятов, 60), Михайличенко, Ракицький (Фаріна, 76), Гочолейшвілі, Козик, Назаріна, Джурасек, Тотовицький, Борячук, Сікан, Тейлор.

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