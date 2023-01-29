Ще один футболіст "Шахтаря" перейшов до клубу АПЛ

Бразильський футболіст має повернутися до "Шахтаря" за підсумками поточного сезону

Півзахисник "Шахтаря" Тете, який призупинив контракт із донеччанами завдяки рішенню ФІФА, перейшов із французького "Ліона" в англійський "Лестер".

Про це повідомляє офіційний сайт Лисиць. За інформацією джерела, угода бразильця з "Лестер Сіті" діє до закінчення сезону 2022/23.

22-річний бразилець, який виступає на позиції правого вінгера, в поточній кампанії провів 19 матчів у складі "Ліона", за який він виступав на правах оренди. На його рахунку 6 голів та 5 результативних передач. До речі, угода Тете із "Шахтарем" діє до кінця сезону. "Гірники" ризикують безкоштовно втратити гравця, трансферна вартість якого оцінюється у 25 млн євро.

Раніше повідомлялося, що донеччани провернули рекордну угоду в історії українського футболу. Гірники продали лівого вінгера Михайла Мудрика до лондонського "Челсі" за 100 млн євро (30 млн бонусами). Цей трансфер вплине на всі переходи футболістів у майбутньому.

Нагадаємо, "Шахтар" зіграв унічию з віцечемпіоном Словенії на турецькому зборі, забивши рятівний гол у компенсований час.