"Треба було в пику дати": український коментатор послав російського футболіста на болото у прямому ефірі (відео)

Диктор не стримався, побачивши росіянина на полі

Українські коментатори можуть не лише працювати одночасно на двох матчах, а й видавати емоційну промову у прямому ефірі.

Спортивний диктор Віталій Кравченко у матчі 20-го туру чемпіонату Франції, у якому "Марсель" зіграв унічию з "Монако" (1:1), видав вогненну промову, коли в одному з епізодів зустрічі засвітився росіянин Олександр Головін. Відповідний момент доступний у записі на медіасервісі megogo.

В одному з епізодів зустрічі на полі відбулася невелика сутичка за участю капітана "Марселя" Валентена Ронж’є та півзахисника монегасків Головіна. Кравченко не залишив поза увагою цей момент і навіть побажав представнику рф вирушити назавжди на болота.

"Ігор Тудор (тренер "Марселя", — Ред.) вже навіть вийшов розганяти футболістів обох команд. Ну, з одного боку, там футболісти, а з іншого… Я вважаю, що Валентен Ронж'є все правильно зробив. Мало навіть. Треба було в пику дати. Але й цього було б мало. Сподіваюся, арбітр зараз каже (Головіну): "Вирушай на болото, чувак, і більше не вилазь звідти", — сказав коментатор у прямому ефірі.

Зазначимо, у цьому протистоянні практично весь поєдинок відіграв українець Руслан Маліновський, який перебрався до Ліги 1 з італійської "Аталанти". Український хавбек дебютував за новий клуб у грі проти "Труа".