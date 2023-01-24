Ближче до Мессі: ще один українець перебрався до чемпіонату Франції

Соболь гратиме за "Страсбур"

Захисник збірної України Едуард Соболь спробує свої сили у французькій Лізі 1. Футболіст підписав контракт із "Страсбуром". Раніше у Францію переїхав Руслан Маліновський.

Соболь три останні сезони відіграв у "Брюгге", з яким тричі вигравав чемпіонат Бельгії. До цього він довгий час був на контракті донецького "Шахтаря", виступав за запорізький та донецький "Металурги", "Металіст" (Харків) та "Зорю" (Луганськ). Пограв трохи у Чехії. Зіграв 27 матчів за збірну України.

Зі "Страсбуром" українець підписав контракт до літа 2026 року і взяв футболку з номером 77. За інформацією інсайдерів, за Соболя заплатять 2,5 млн євро плюс 500 тисяч євро бонусами.

"Страсбур" у чемпіонаті Франції бореться за збереження прописки у найвищому дивізіоні. Проти Ліонеля Мессі та його "ПСЖ" Соболь може зіграти 27 травня у 37-му турі.

Раніше ми писали, що "Дніпро-1" підписав контракт із захисником збірної Коста-Ріки, який виступав на чемпіонаті світу 2022 року. Крім того, "Металіст" оголосив, що в клубі працюватиме ексгравець "Реала".