"Дніпро" посилив свій захист: в Україну приїхав учасник ЧС-2022

Лідер УПЛ підписав контракт із гравцем збірної Коста-Ріки

Українські клуби розпочали підготовку до другої частини УПЛ. Почали з посилення. Спочатку "Металіст" оголосив, що в клубі працюватиме ексгравець "Реала". А за ним "Дніпро-1" поповнив склад гравцем збірної Коста-Ріки.

Як повідомляє клубний сайт, 28-річний костариканський захисник Рональд Матарріта уклав угоду з "Дніпром-1" терміном на два роки.

Рональд Матарріта народився 9 липня 1994 року у Сан-Рамоні. Він є вихованцем "Аллахуелленсе" і в цьому ж клубі розпочинав свою кар’єру, де виступав з 2013 по 2015 рік. За команду провів у всіх турнірах 72 матчі, в яких забив 4 м’ячі та віддав 8 результативних передач. Чемпіон Коста-Ріки 2013 року.

Після цього беззмінно виступав у МЛС за "Нью-Йорк" (2016-2020) та "Цинциннаті" (2021-2022). Загалом у МЛС (разом із плей-офф) провів 147 матчів, забив 7 м’ячів та зробив 15 результативних передач.

З 2015 року регулярно виступає за національну збірну Коста-Ріки, за яку провів 54 матчі, забив 3 голи, віддав 4 результативні передачі. У складі збірної взяв участь у Золотому Кубку КОНКАКАФ (2019) та фінальній частині чемпіонату світу (2022), де зіграв проти збірних Іспанії та Німеччини.

Нагадаємо, "Дніпро-1" продовжує виступ у єврокубках. Наша команда вийшла у плей-офф Ліги конференцій. Суперником "Дніпра-1" у стиковому раунді став кіпрський клуб АЕК.

Раніше ми писали, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився масовим побоїщем. Билися навіть директори клубів.