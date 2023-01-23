Не злякався війни: колишній гравець "Реала" став тренером "Металіста"

Периця Огненович працюватиме з харківським клубом

У тренерському штабі харківського "Металіста" несподіване поповнення. У клубі працюватиме Периця Огненович. Раніше була інформація, що найкращий футболіст світу міг опинитися у Харкові.

Як повідомляє сайт "Металіста", команда зараз перебуває на зборах у Туреччині. Там і презентували футболістам Огненовича. Чим серб займатиметься у клубі поки не повідомляється.

Периця Огненович не вперше приїжджає в Україну. У сезоні-2003/04 він виступав за київське "Динамо". Проте так і не став основним гравцем. Також у його кар’єрі є два сезони проведених у мадридському "Реалі" (1999-2001), виступи за "Црвену Звєзду" та "Кайзерслаутерн".

Щодо тренерської роботи, то Огненович працював в академії "Црвени Звєзди" і очолював юнацькі збірні Сербії.

Після першого кола української Прем’єр-ліги "Металіст" набрав 16 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці.

Раніше ми писали, що в УПЛ суддя призначив "пенальті-фантом" і стався цей якраз у поєдинку "Металіста". Також у поєдинку харківської команди було забито одного з найкращих голів першого кола української Прем’єр-ліги.