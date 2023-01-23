Не испугался войны: бывший игрок "Реала" стал тренером "Металлиста"

Перица Огненович будет работать с харьковским клубом

В тренерском штабе харьковского "Металлиста" неожиданное пополнение. В клубе будет работать Перица Огненович. Ранее была информация, что лучший футболист мира мог оказаться в Харькове.

Как сообщает сайт "Металлиста", команда сейчас находится на сборах в Турции. Там и представили футболистам Огненовича. Чем серб будет заниматься в клубе пока не сообщается.

Перица Огненович не первый раз приезжает в Украину. В сезоне-2003/04 он выступал за киевское "Динамо". Однако так и не стал основым игроком. Также в его карьере есть два сезона проведенных в мадридском "Реале" (1999-2001), выступления за "Црвену Звезду" и "Кайзерслаутерн".

Что касается тренерской работы, то Огненович трудился в академии "Црвены Звезды" и возглавлял юношеские сборные Сербии.

После первого круга украинской Премьер-лиги "Металлист" набрал 16 очков и занимает 11 место в турнирной таблице.

Ранее мы писали, что в УПЛ судья назначил "пенальти-фантом" и случилось этот как раз в поединке "Металлиста". Также в поединке харьковской команды был забит один из лучших голов первого круга украинской Премьер-лиги.