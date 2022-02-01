Лучший футболист мира мог оказаться в "Металлисте"

В харьковском клубе допустили ошибку в селекции.

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, который недавно получил приз лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА, в свое время мог оказаться в харьковском "Металлисте".

Об этом рассказал бывший главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич в интервью для fanday.net.

Специалист признался, что жалеет лишь о двух несостоявшихся трансферах в карьере. Сделка с Эвером Банегой сорвалась и футболист так и не перешел бесплатно из "Севильи" в "Днепр" из-за запрашиваемой зарплаты. Примечательно, что результативные действия Банеги не позволили "Днепру выиграть Лигу Европы (2:3 в финале с "Севильей"). А вот в "Металлисте" за четыре миллиона (тренер не назвал валюту) мог оказаться Левандовски. Тогда звездный поляк выступал за "Лех".

"Я очень хотел Роберта Левандовски в "Металлист", когда он еще играл за "Лех". За него нужно было заплатить четыре миллиона. Мы уже договорились, но тогда Ярославский еще не включился на полную в "Металлист" и отказал в покупке. Это было где-то в 2007-2008 году.

Напомним, Левандовски пока не получил "Золотой мяч". За 2020-й год награду не выдавали из-за коронавируса, а лучшим футболистом по версии Francce Football в 2021 году был признан Лионель Месси.

Ранее Маркевич прокомментировал скандальные рекомендации украинским спортсменам-олимпийцам от Министерства молодежи и спорта.