Укр

Лучший футболист мира мог оказаться в "Металлисте"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Роберт Левандовски Новость обновлена 01 февраля 2022, 17:54
Роберт Левандовски

В харьковском клубе допустили ошибку в селекции.

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, который недавно получил приз лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА, в свое время мог оказаться в харьковском "Металлисте".

Об этом рассказал бывший главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич в интервью для fanday.net.

Специалист признался, что жалеет лишь о двух несостоявшихся трансферах в карьере. Сделка с Эвером Банегой сорвалась и футболист так и не перешел бесплатно из "Севильи" в "Днепр" из-за запрашиваемой зарплаты. Примечательно, что результативные действия Банеги не позволили "Днепру выиграть Лигу Европы (2:3 в финале с "Севильей"). А вот в "Металлисте" за четыре миллиона (тренер не назвал валюту) мог оказаться Левандовски. Тогда звездный поляк выступал за "Лех".

"Я очень хотел Роберта Левандовски в "Металлист", когда он еще играл за "Лех". За него нужно было заплатить четыре миллиона. Мы уже договорились, но тогда Ярославский еще не включился на полную в "Металлист" и отказал в покупке. Это было где-то в 2007-2008 году.

Напомним, Левандовски пока не получил "Золотой мяч". За 2020-й год награду не выдавали из-за коронавируса, а лучшим футболистом по версии Francce Football в 2021 году был признан Лионель Месси.

Ранее Маркевич прокомментировал скандальные рекомендации украинским спортсменам-олимпийцам от Министерства молодежи и спорта.

Теги:
#Футбол #ФК Металлист #Мирон Маркевич #Роберт Левандовски
Премьеры Польши и Украины провели общий брифинг
Новости Европы
"Готовимся к худшему": Польша решила спасать украинцев в случае нападения России
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Премьеры Польши и Украины провели общий брифинг
"Готовимся к худшему": Польша решила спасать украинцев в случае нападения России
Дата публикации
Категория
Доверие к российскому Патриарху Кириллу (в нижнем углу справа) значительно снизилось
Главе какой церкви больше доверяют украинцы: данные опроса
Дата публикации
Категория
В Украине изменится погода
В Украину идет оттепель: синоптик назвала дату "уверенного" потепления
Дата публикации
Категория
Мэр утверждает, что после попыток захватить город в 2014 году были сделаны выводы
Терехов об оккупации Харькова: "В городе нет желающих повторить судьбу Донецка и Луганска"
Дата публикации
Категория
Северокорейский лидер играет на руку Кремлю
Ким Чен Ын на стороне Путина: как запуски ракет КНДР отвлекают США от Украины