Назван лучший футболист мира: как голосовали украинцы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 106
Многие считают, что справедливость восторжествовала.
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после неожиданного поражения в борьбе за "Золотой мяч" все-таки выиграл еще одну престижную индивидуальную награду — приз лучшему футболисту мира по версии FIFA The Best.
С результатами голосования можно ознакомиться на официальном сайте ФИФА.
В выборе лучшего футболиста мира 2021 года принимали участие капитаны, главные тренеры национальных сборных, представители медиа, а также болельщики. Поляк выиграл во всех голосованиях, кроме фанатского, где победу одержал аргентинец Лионель Месси. Добавим, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал Левандовски лучшим футболистом мира. Капитан "Желто-синих" Андрей Пятов на первое место также поставил поляка.
Выбор главного тренера сборной Украины Александра Петракова:
- Роберт Левандовски
- Мохаммед Салах
- Карим Бензема
Выбор капитана сборной Украины Андрея Пятова:
- Роберт Левандовски
- Жоржиньо
- Кевин Де Брюйне
Выбор представителя медиа от Украины Валерия Новобранца:
- Роберт Левандовски
- Лионель Месси
- Жоржиньо
Отметим, за победу в каждой категории футболисту давали 13 баллов, второму месту — 11, третьему — 9. В итоге Левандовски набрал 48 баллов и опередил аргентинского форварда ПСЖ лишь на 4 балла. Третье место занял Мохаммед Салах (39).
Добавим, что лучшим голом в 2021 году был выбран удивительный удар игрока "Тоттенхэма" Эрика Ламелы в ворота "Арсенала".
Лучшим тренером и вратарем стали представители "Челси" Томас Тухель и Эдуар Менди.
Команды года по версии ФИФА:
Без награды не остался и Криштиану Роналду, который получил специальный приз за новый рекорд по количеству голов в сборной (115).
Ранее "Телеграф" сообщал, что Левандовски выиграл "Золотую бутсу".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-