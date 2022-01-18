Назван лучший футболист мира: как голосовали украинцы

Многие считают, что справедливость восторжествовала.

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после неожиданного поражения в борьбе за "Золотой мяч" все-таки выиграл еще одну престижную индивидуальную награду — приз лучшему футболисту мира по версии FIFA The Best.

С результатами голосования можно ознакомиться на официальном сайте ФИФА.

В выборе лучшего футболиста мира 2021 года принимали участие капитаны, главные тренеры национальных сборных, представители медиа, а также болельщики. Поляк выиграл во всех голосованиях, кроме фанатского, где победу одержал аргентинец Лионель Месси. Добавим, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал Левандовски лучшим футболистом мира. Капитан "Желто-синих" Андрей Пятов на первое место также поставил поляка.

Выбор главного тренера сборной Украины Александра Петракова:

Роберт Левандовски Мохаммед Салах Карим Бензема

Выбор капитана сборной Украины Андрея Пятова:

Роберт Левандовски Жоржиньо Кевин Де Брюйне

Выбор представителя медиа от Украины Валерия Новобранца:

Роберт Левандовски Лионель Месси Жоржиньо

Отметим, за победу в каждой категории футболисту давали 13 баллов, второму месту — 11, третьему — 9. В итоге Левандовски набрал 48 баллов и опередил аргентинского форварда ПСЖ лишь на 4 балла. Третье место занял Мохаммед Салах (39).

Добавим, что лучшим голом в 2021 году был выбран удивительный удар игрока "Тоттенхэма" Эрика Ламелы в ворота "Арсенала".

Лучшим тренером и вратарем стали представители "Челси" Томас Тухель и Эдуар Менди.

Команды года по версии ФИФА:

Без награды не остался и Криштиану Роналду, который получил специальный приз за новый рекорд по количеству голов в сборной (115).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Левандовски выиграл "Золотую бутсу".