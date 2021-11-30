Укр

В России обрадовались, что "Золотой мяч" не достался Левандовски

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Роберт Левандовски Новость обновлена 30 ноября 2021, 12:22
Роберт Левандовски

Польше предстоит сыграть с Россией в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко, комментируя результаты голосования в борьбе за "Золотой мяч-2021", отметил, что поражение поляка Роберта Левандовски является хорошей новостью для РФ.

Об этом функционер поведал в комментарии для "Чемпионат".

По мнению Червиченко, награду стоило отдать Роберту, ведь у Месси и так много "Золотых мячей". Однако данное "ограбление" может пойти на пользу сборной России, которая волею жребия сойдется с Польшей в полуфинальном раунде плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Андрей отметил, что данное поражение может выбить из колеи польского форварда "Баварии" и тот подойдет к игре со сборной РФ не в лучшем расположении духа.

"Для нас, для сборной России, такой исход, может быть, и положительный. Может быть, у Левандовски кураж пройдет. Всегда надо смотреть на то, что выгодно нам", — заявил Червиченко.

Добавим, что матч Россия — Польша состоится в марте 2022 года. К тому времени Роберт наверняка забудет обидный исход в голосовании за "ЗМ-2021", в котором победил Лионель Месси. К слову, для аргентинца эта награда стала седьмой в карьере.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему Левандовски заслужил победу в борьбе за "Золотой мяч".

Теги:
#Футбол #Лионель Месси #Роберт Левандовски
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