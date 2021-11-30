Ограбление по-французски: почему Левандовски был лучше всех два года подряд, а "Золотой мяч" отдали Месси

Аргентинец получил седьмую награду от престижного журнала.

В понедельник в Париже состоялась 65-я церемония награждения "Золотого мяча", престижной награды в мировом футболе, которую вручает французское издание "France Football" по итогам голосования собственных журналистов и внештатных корреспондентов издания. Победу одержал форвард "ПСЖ" Лионель Месси, второе место досталось поляку Роберту Левандовски ("Бавария"), а третьим стал итальянец Жоржиньо ("Челси").

"Телеграф" попытался разобраться, так ли крут аргентинец, или поп-культура окончательно убила престижность награды.

"Золотой мяч" окончательно превратился в спортивное "Евровидение"

К сожалению, футбол все чаще становится не игрой спортивных достижений, а успехов за пределами футбольного поля и медийной составляющей. Если сравнивать двух основных претендентов на победу в этом году, то Месси и Левандовски сложно поставить в один ряд. Лионель — икона современного не только футбола, но и спорта, а поляк — типичный трудяга на футбольном поле и за его пределами. Как говорится, кто-то должен таскать рояль, а кому-то на нем играть.

И вот поляк, как кажется, в этом году потерял последний шанс навсегда вписать свое имя золотыми буквами в историю футбола. Церемония награждения "Золотого мяча" все больше начинает напомнить песенное "Евровидение", где победы зачастую вручаются по очень субъективным, порой даже политическим причинам. Футболу нужен был новый герой, символ эпохи, и им стал Лионель Месси. Для аргентинца это уже седьмой "Золотой мяч" в карьере, и можно быть уверенным, что в ближайшие десятилетия никто к нему и не приблизится. Сейчас ближайшим преследователем является Криштиану Роналду, но разница в две награды уж очень существенная, учитывая, что карьера португальца близится к завершению.

Левандовски "кинули" еще в прошлом году, а сейчас не исправили ошибку

Футбол последних двух сезонов, как и обычная жизнь людей по всему миру, из-за коронавируса очень сильно изменилась. Футболисты уже привыкли играть без зрителей, никто не знает, кто когда подхватит новомодную болячку и из-за этого "выпадет" из состава в самый нужный момент.

"Бавария" образца 2020-го года — идеальная команда, а Роберт Левандовски — ее главный вожак. Вдумайтесь в эти цифры: поляк за сезон стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, выигрывает Кубок и Суперкубок Германии, а также берет чемпионат страны. По факту Левандовски выиграл все турниры, в которых принимал участие в сезоне-2019/2020. При этом девятый номер "Баварии" забил 48 мячей в 40 играх, что для современной игры является просто фантастическим результатом. И тут "France Football" объявляет, что в 2020 году из-за пандемии не будет никого награждать, а переносит церемонию на один сезон.

Поляк — это новый Шевченко, который не смог

"France Football" исторически очень большое внимание обращает не только на клубные дела номинантов, но и результаты их сборных на больших турнирах. Кажется, в этот раз данная логика является единственным аргументированным примером, почему Месси выше Левандовски.

В 2021 году Лионель наконец-то взял первый трофей с национальной командой — Кубок Америки. Вдумайтесь: за 19 лет карьеры в сборной Аргентины Месси никак ничего не мог выиграть. В остальном же год для Месси был очень скомканным: переезд в Париж из родной "Барселоны", где за 5 месяцев своим Лео так и не стал (4 гола и 3 передачи за 11 игр). Плюс не забываем, что с каталонцами он ничего так и не выиграл в прошлом сезоне, кроме Кубка Испании.

Левандовски в данном контексте смело можно сравнивать с Андреем Шевченко, который в 2004 году свою награду все же получил. При этом, не забывайте, что это был год Евро и сенсационной победы греков, а Украина на турнире даже не участвовала. Но Шева провел мощный сезон, выиграл с "Миланом" Лигу чемпионов, будучи первой скрипкой той команды. И, если сравнивать этих двух форвардов, то у Левандовски статистика и по карьере, и по сезону выглядит куда внушительнее.

Второй год кряду поляк продолжает забивать в среднем больше гола за матч (25 точных выстрелов в 20 играх), что в нынешних реалиях — фантастика. Возможно, Роберт будет претендентом на "Золотой мяч" и в следующем сезоне. Вот только надо сначала выйти на чемпионат мира-2022, а потом хорошо себя показать. В нынешнее время без успехов за национальную команду ловить игрокам нечего. Пока же Левандовски лишь лучший форвард этого года. Слабое утешение, если честно.

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