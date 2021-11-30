У Росії зраділи, що "Золотий м’яч" не дістався Левандовські

Польща має зіграти з Росією у плей-офф відбору на ЧС-2022.

Експрезидент московського "Спартака" Андрій Червиченко, коментуючи результати голосування у боротьбі за "Золотий м’яч-2021", зазначив, що поразка поляка Роберта Левандовські є гарною новиною для РФ.

Про це функціонер розповів у коментарі для "Чемпіонат".

На думку Червиченка, нагороду варто було віддати Роберту, адже у Мессі й так багато "Золотих м’ячів". Однак це "пограбування" може піти на користь збірній Росії, яка волею жереба зійдеться з Польщею у півфінальному раунді плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Андрій зазначив, що ця поразка може вибити з колії польського форварда "Баварії" і той підійде до гри зі збірною РФ не в кращому настрої.

"Для нас, для збірної Росії, такий результат, можливо, і позитивний. Можливо, у Левандовські кураж пройде. Завжди треба дивитися на те, що вигідно нам", — заявив Червиченко.

Додамо, що матч Росія — Польща відбудеться у березні 2022 року. На той час Роберт, напевно, забуде результат у голосуванні за "ЗМ-2021", в якому переміг Ліонель Мессі. До речі, для аргентинця ця нагорода стала сьомою у кар’єрі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Левандовскі заслужив перемогу у боротьбі за "Золотий м’яч".